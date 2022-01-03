новости
новости
Регистрация
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на пожаре под Щекино
Фото СУ СКР по Тульской области.

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на пожаре под Щекино

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

2 января во время пожара в сарае на территории частного дома в пос. 10-й октябрь Щекинского района скончался 56-летний мужчина.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 18:06. Открытое пламя удалось погасить спустя примерно полчаса.

По данному факту организована доследственная проверка СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

В ходе проверки будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые установят окончательную причину смерти погибшего и причину пожара.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз обращает внимание граждан на необходимость соблюдать осторожность при обращении с огнем. Простые меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарпогиб мужчинасгорел сарай
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю от ковида скончались 79 туляков
За неделю от ковида скончались 79 туляков
Сотрудники Госавтоинспекции поздравили юных туляков с Новым годом в рейсе Дедморобуса
Сотрудники Госавтоинспекции поздравили юных туляков с Новым годом в рейсе Дедморобуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.