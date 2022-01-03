Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на пожаре под Щекино

Фото СУ СКР по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

2 января во время пожара в сарае на территории частного дома в пос. 10-й октябрь Щекинского района скончался 56-летний мужчина.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 18:06. Открытое пламя удалось погасить спустя примерно полчаса.

По данному факту организована доследственная проверка СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

В ходе проверки будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые установят окончательную причину смерти погибшего и причину пожара.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз обращает внимание граждан на необходимость соблюдать осторожность при обращении с огнем. Простые меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким.