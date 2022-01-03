Госавтоинспекция напомнила тулякам об уголовной ответственности за пьяную езду
Уголовная статья грозит за повторное нарушение. Но и первого допускать не стоит – обойдется оно тоже недешево.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание:
- штраф от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- обязательные работы до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет,
- ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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