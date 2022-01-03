Госавтоинспекция напомнила тулякам об уголовной ответственности за пьяную езду

Уголовная статья грозит за повторное нарушение. Но и первого допускать не стоит – обойдется оно тоже недешево.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание: