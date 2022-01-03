Фуд-кластер, пространства для инсталляций и спектаклей: каким историческим зданиям Тулы нужно менять функционал

Архитекторы, участвуя в «Лаборатории города 2026», подготовили проект реконструкции участка от ул. Светской до ул. Гоголевская.

Гуляя по проспекту Ленина многие жители даже не задумываются, какое культурное богатство скрывается за заколоченными дверями.

Исследовав пространство участка, они отметили, что визуальный облик исторического центра Тулы формируют 33 объекта культурного наследия. Однако далеко не все из них доступны для посещения или вовсе используются.

– Историческая застройка в этой части Тулы формирует плотную городскую ткань. Именно такая среда благоприятна для развития торговли и малого бизнеса, а также формирования городских сообществ, – отметила Юлия Позднякова, куратор команды, ведущий архитектор АБ «Верста». – В рамках комплексного подхода необходимо внедрение дизайн-кода, реализации принципа «чистое небо», увеличение площади и качества озеленения в центральной части города, создания безбарьерной среды и велоинфраструктуры.

Сейчас обладая удобным расположением и богатым потенциалом многие дворы находятся в ужасном состоянии или используются неэффективно. Проект предлагает изменение функций исторических зданий, раскрытие потенциала их площадок и создания условия для творческого развития горожан.

– Мы предлагаем открыть заколоченные здания и превратить задворки в востребованные городские пространства, – поясняет Юлия Позднякова. Сквозной пешеходный маршрут через арки расскажет об истории этих мест.

Одно из таких мест – кирпичная усадьба и манеж для лошадей купца Платонова.

В одном из зданий усадьбы сейчас располагается спортшкола, в другом – союз архитекторов. К зданию давно уже нет доступа, территория огорожена и используется под нужны административных гаражей.

При том, что эти объекты признаны объектами культурного наследия. Предлагается переосмыслить их функционал в пользу горожан:

под сводами манежа разместить событийное пространство для выставок, концертов и фестивалей, театрализованных выступлений;

во дворе организовать корнеры с едой;

в здании гаража могут действовать общественные мастерские, коворкинг и студии, галерея предметов творчества. На территории двора манежа – территория для стрит-арта и уличных художников, фестивалей и мест отдыха;

предлагается открыть сквозное движение по Бухоновскому переулку до ул. Каминского для пешеходов.

Двор ТИАМа граничит с манежем. Музей ведет активную культурную деятельность и наполняет территорию события. У музея большие планы на дальнейшее развитие. По мнению архитекторов, музейный двор можно было бы расширить выставочные площади в виде экспериментальной площадки.

Кинотеатр Центральный на пр. Ленина был открыт 15 декабря 1951 года.

Тогда перед показом фильма зрителей встречал оркестр, действовал лекторий и читальный зал.

С 2008 года кино театр не работает. Варианты использования здания: музыкальные и литературные вечера, театрализованные представления, шоу, тематические мероприятия, модные показы, ретро-кинозал, киношколы.

Проектом предлагается благоустройство внутреннего двора, книжного магазина, рестораном. Обязательным условием включения пространства в активную городскую жизнь является его проницаемость – он должны быть доступен для подхода со всех сторон.

Исторический фуд-кластер расположен на пересечении ул. Каминского и пр. Ленина со стороны «Октавы».

Двор в основном сформирован застройкой 18-19 веков.

В нем сейчас расположена поликлиника, филиал РАМХИЗ, магазины и точки общественного питания. Большая часть двора сейчас занята стихийной парковкой, некоторые здания руинированы, но хранят колорит былой застройки.

Предлагается восстановить руинированные здания, дополнив их остекленными объемами.

Здание может стать лекторием, оригинальной площадкой для мероприятий или блок-студией.

Раскрытие арки создаст дополнительную связь с проспектом Ленина. Озелененный двор и фасады. Часть участка может быть отдано под веранды действующих кафе.

Бункер – сооружение гражданской защиты, расположено в центре Тулы под магазином электроники.

Сейчас помещения бункера затоплены, но в планах восстановить функцию бомбоубежища.

В мирное время пространство можно использовать для показа световых и аудио-визуальных инсталляций.

Также в число предложений вошла и реконструкция Мятного сквера. Идея легла в основу проекта, который должен быть подготовлен. Об этом ранее сообщал Myslo.

Все предлагаемые изменения направлены на сохранение исторического наследия, развитие и поддержку малого бизнеса и городских сообществ, создание новых событийных площадок.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поблагодарил авторов проекта:

– Вы большие молодцы. Вы увидели то новое, что можно вдохнуть в старые пространства и здания, наше историческое, которое мы в ежедневной жизни и не замечаем. Я уверен, что те предложения, которые вы озвучили, будут реализованы и наш исторический центр преобразится, сохранив аутентичность.