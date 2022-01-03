«Кустарный антимузей» и ретрокинотеатр: опубликована программа новогодних каникул в ремесленном дворе «Добродей»

фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 января министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина посетила ремесленный двор «Добродей». Она напомнила, что следующий год Президент РФ Владимир Путин объявил годом культурного наследия. Это значит, большое внимание будет уделяться развитию народного искусства и этнографических традиций, которые живы в нашей многонациональной стране.

Социальные партнёры передали подарки музею резного наличника, который находится в ремесленном дворе.

В рамках праздничной программы состоялось музыкальное представление фольклорного театра «Булыжник» под названием «Мы искали коляду в добродеевом двору». Оно рассказывает о народных традициях Рождества и Святок.

Дети и взрослые услышали рождественские колядки и погадали под старинные обрядовые песни.

Праздничные мероприятия в «Добродее» будут проходить со 2 по 5 и 7 января. Гостей ждут мастер-классы и экскурсии в «Кустарном антимузее» и музее «Тульский резной наличник». Здесь можно совершить удивительное путешествием в мир «Ремесленных сказок дедушки Иринея», узнать все о тульском чаепитии и поиграть в старинные игры.

В ретрокинотеатре «Майский» со 2 по 8 января пройдут новогодние кинопоказы.

Посетить мероприятия можно по Пушкинской карте.

Вход на территорию ремесленного двора и программы «Играем по-тульски» бесплатный. Стоимость мастер-классов и экскурсий можно узнать на сайте «Добродея».