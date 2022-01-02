Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 214 случаев заболевания и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 214 случаев коронавируса, 204 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 75 592 жителя региона, 66 767 вылечились, 4274 умерли.

Ситуация в российский регионах за сутки следующая: