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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 214 случаев заболевания и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 214 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 214 случаев коронавируса, 204 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 75 592 жителя региона, 66 767 вылечились, 4274 умерли.

Ситуация в российский регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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