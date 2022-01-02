Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 214 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 214 случаев коронавируса, 204 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 75 592 жителя региона, 66 767 вылечились, 4274 умерли.
Ситуация в российский регионах за сутки следующая:
вчера, в 14:29, 28 1414 -2
31 декабря, в 11:44, 57 1720 -4
30 декабря, в 11:54, 3 1717 -2
28 декабря, в 11:36, 16 1593 -4
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