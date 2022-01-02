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Как тульские больницы работают в новогодние праздники: график
Фото из архива Myslo.

Как тульские больницы работают в новогодние праздники: график

Горячая линия минздрава – 8-800-4444-003.

Прием во всех поликлиниках региона ежедневно ведет дежурный врач с 9.00 до 1.:00. Обслуживаются и вызовы на дом. Напомним, в декабре начал работать сервис вызова врача на сайте doctor71.ru.

3, 4 и 6 января с 9.00 до 15.00 в поликлиниках принимают врачи-специалисты и проводятся лабораторные и диагностические исследования.

С 3 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных областных медучреждений. Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефонам медучреждений.

Стоматологическую помощь можно получить в филиалах и структурных подразделениях взрослой поликлиники в праздничные дни с 9.00 до 15.00. Прием ведет дежурный врач согласно графику.

В детских стоматологических поликлиниках все праздничные дни, кроме 2 и 9 января, с 9.00 до 15.00 принимает дежурный врач. В нерабочие часы прием ведется в отделении неотложной помощи в городской больнице № 7 г. Тулы (ул. Тимирязева, 97-а).

Круглосуточно работают взрослый (ул. Первомайская, д. 13) и детский (ул. Бондаренко, 39) травмпункты.

В усиленном режиме работает скорая помощь. Увеличено число бригад, ежедневно выходящих на дежурство. Вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области будет работать с 8.00 до 20.00, тел. 8−800−4444−003.

Центр записи на прием к врачу работает по графику: 8 и 9 января — с 9.00 до 18.00, с 1 по 7 января — с 9.00 до 15.00.

Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.

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