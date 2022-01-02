Фото из архива Myslo.
Все камеры на дорогах Тулы и области: карта
Раскрываем адреса всех стационарных и передвижных камер.
На дорогах Тулы и области установлено 216 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и 36 передвижных.
Среди нарушений, которые фиксируют камеры:
- превышение установленного скоростного режима,
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,
- движение по обочине и др.
Адреса всех камер смотрите на нашей карте (красным отмечены стационарные, голубым — передвижные):
Подробная информация о местах размещения комплексов — на портале «Открытые данные».
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