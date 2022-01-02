Все камеры на дорогах Тулы и области: карта

Фото из архива Myslo.

Раскрываем адреса всех стационарных и передвижных камер.

На дорогах Тулы и области установлено 216 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и 36 передвижных.

Среди нарушений, которые фиксируют камеры:

превышение установленного скоростного режима,

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,

движение по обочине и др.

Адреса всех камер смотрите на нашей карте (красным отмечены стационарные, голубым — передвижные):

Подробная информация о местах размещения комплексов — на портале «Открытые данные».