Как Тула работает в новогодние праздники?

В этом году в Туле отменены массовые гулянья, поэтому количество общественного транспорта сократят. Новогодней ночью на маршруты не выйдут трамваи и троллейбусы.

Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники, и какие аварийные службы будут на связи? Собрали для вас эксклюзивный обзор!

Рынки

Центральный (тел. 36−19−00): 30, 31 декабря — до последнего клиента, 1, 2, 7 января — выходные.

«Хопёр» (тел. 47−33−90): 31 декабря — до 17.00, 1, 2, 3 января — выходные.

«Южный» (тел. 23−56−50): 31 декабря — до 16.00, 1, 2, 7 января — выходные.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 31 декабря — до 16.00, 6 января — до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

«Привозъ» (тел. 8−905−110−91−18): 31 декабря — до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

Торговые центры

Все магазины и кафе сети «Спар»: 31 декабря — до 21.30 (исключение «Спар» в ТРЦ «РИО» — до 19.00). 1 января: гипермаркеты — с 14.00, остальные магазины — с 12.00.

«Глобус» (24−95−95): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 14.00.

Гипермаркет «Линия» (тел. 21−32−35): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной, 2 января — с 8.00.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25−37−00): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 13.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55−02−76, 36−24−36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30−40−20): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00.

ТРЦ «РИО» (тел. 55−70−70): 31 декабря — до 19.00.

ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 — горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, с 1 по 9 января — с 10.00 до 3.30.

— горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, с 1 по 9 января — с 10.00 до 3.30. Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 8.00 до 18.00, 1 января — с 13.00 до 23.00.

Торговая галерея, фудкорт: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

«Перекресток»: 31 декабря — с 8.00 до 20.00, с 1 января — с 12.00 до 23.00.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 8−910−158−01−90): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной.

ТЦ «Пенаты» (тел. 49−44−94): 31 декабря — до 15.00, 1, 2, 7 января — выходные дни.

Торговый центр Selgros (тел. 47−37−37): 31 декабря — до 18.00, 1 января — с 13.00.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−15−34): 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 31 декабря — до 14.15. 1, 7 января — выходной. Детская ванна: 1, 2, 4, 6, 7 января — выходной.

Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 31 декабря — до 11.00, 1,7 января — выходные дни.

Медицинские учреждения

Поликлиники. 31 декабря, с 1 по 9 января — с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, проводится тестирование на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того, 3, 4, 6 января с 9.00 до 15.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.

31 декабря, с 1 по 9 января — с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, проводится тестирование на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того, 3, 4, 6 января с 9.00 до 15.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты. Областные медучреждения. С 3 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты следующих медучреждений: взрослая и детская областные больницы, городская больница № 13 г. Тулы, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, центр медицинской профилактики и реабилитации, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, центр детской психоневрологии.

С 3 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты следующих медучреждений: взрослая и детская областные больницы, городская больница № 13 г. Тулы, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, центр медицинской профилактики и реабилитации, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, центр детской психоневрологии. Стоматологическая помощь. В филиалах и структурных подразделениях взрослой поликлиники в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач согласно графику, который размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а.

В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 2 и 9 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 2 и 9 января — круглосуточно, а в остальные праздничные дни — после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы.

В филиалах и структурных подразделениях взрослой поликлиники в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач согласно графику, который размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 2 и 9 января, с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 2 и 9 января — круглосуточно, а в остальные праздничные дни — после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы. Травмпункты. Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь. В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.

Горячая линия минздрава. Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8−800−4444−003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00. Режим работы центра записи на прием к врачу 31 декабря, 8 и 9 января — с 9.00 до 18.00, с 1 по 7 января — с 9.00 до 15.00. Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8−800−4444−003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00. Режим работы центра записи на прием к врачу 31 декабря, 8 и 9 января — с 9.00 до 18.00, с 1 по 7 января — с 9.00 до 15.00. Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений. Пункты вакцинации. В поликлиниках работают по графику своих лечебных учреждений. Записаться на прививку можно по телефону контактного центра своей поликлиники. Пункты вакцинации вне медицинских учреждений работают по следующему графику:

ТРЦ «Макси». 31 декабря и 7 января — выходные, 1 и 2 января — с 13.00 до 19.00; с 3 по 6, 8 и 9 января — с 10.00 до 19.00.

ТЦ «Глобус». 31 декабря и 7 января — выходные, 1 и 2 января — с 13.00 до 18.00; с 3 по 6, 8 и 9 января — с 13.00 до 20.00.

ТРЦ «Гостиный двор». 31 декабря — с 10.00 до 15.00, 1 января с 12.00 до 18.00, со 2 по 9 января с 10.00 до 18.00.

Городской концертный зал. 31 декабря — с 10.00 до 15.00, 1 января — с 12.00 до 18.00, со 2 по 9 января — с 10.00 до 18.00.

Почта

В Тульской области 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по графику воскресенья.

1, 2 и 7 января в отделениях почты будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

В остальные дни рынки, ТЦ, отделения почты и бассейны работают по обычному графику.

Ограничение парковки и движения автомобилей

Ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 31 декабря до 06.00 1 января:

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади,

в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,

в Черниковском и Союзном переулке.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 17.00 31 декабря до 06.00 01 января:

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади,

в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,

в Черниковском и Союзном переулке.

Городской транспорт

Общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января пойдет по 13 маршрутам.

Запланированная общая численность подвижного состава новогодней ночью — более 35 единиц.

Два маршрута — по регулируемому тарифу: это автобусы № 16 и № 18. Ходить будут следующие автобусные маршруты:

№ 4 — с 23.00 до 03.00.

№ 9 — с 23.00 до 03.00.

№ 16 — с 00.12 до 03.04.

№ 18 — с 22.00 до 02.54.

№ 12/15 — с 23.00 до 03.00.

№ 30 — с 23.00 до 03.00.

№ 33 — с 23.00 до 03.00.

№ 34 — с 23.00 до 03.00.

№ 42 — с 23.00 до 03.00.

№ 50 — с 23.00 до 03.00.

№ 51 — с 23.00 до 03.00.

№ 64 — с 23.00 до 03.00.

№ 65 — с 23.00 до 03.00.

Стоимость проезда по ночному тарифу за наличный расчет — 35 рублей, безналичный — 33 рубля, карта «Тройка» — 31 рубль.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будут курсировать автобусы. Трамваи и троллейбусы не выйдут на маршруты.

МРЭО

1, 2, 7 января — выходные во всех отделениях.

3 января

Отделение № 7 с 9.00 до 18.00 (Донской, ул. Заводская, 1-а), тел. 8 (48746) 5−39−15.

Отделение № 12 с 9.00 до 18.00 (Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а), тел. 8 (48751) 6−08−92.

4 января

Отделение № 6 с 9.00 до 18.00 (Алексин, ул. Кутузова, 7), тел. 8 (48753) 6−30−05.

Отделение № 9 с 9.00 до 18.00 (Киреевск, ул. Дорожников, 5), тел. 8 (48741) 6−09−26.

Отделение № 10 с 9.00 до 18.00 (Новомосковск, Узловский проезд, 5), тел. 8 (48762) 6−79−70.

5 января

Отделение № 1 с 9.00 до 18.00 (192-й км автодороги «Крым»), тел.: 8 (4872) 32-44-00 , 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.

, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09. Отделение № 8 с 9.00 до 18.00 (Ефремов, Тульское шоссе, 139)

Отделение № 11 с 9.00 до 18.00 (Суворов, ул. Строителей, 2), тел. 8 (48763) 2−60−03.

6 января

Отделение № 1 с 9.00 до — 18.00 (192-й км автодороги «Крым»), тел.: 8 (4872) 32-44-00 , 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.

, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09. Отделение № 8 с 9.00 до 18.00 (Ефремов, Тульское шоссе, 139).

Отделение № 11 с 9.00 до 18.00 (Суворов, ул. Строителей, 2), тел. 8 (48763) 2−60−03.

8 января

Отделение № 6 с 9.00 до 18.00 (Алексин, ул. Кутузова, 7), тел. 8 (48753) 6−30−05.

Отделение № 9 с 9.00 до 18.00 (Киреевск, ул. Дорожников, 5), тел. 8 (48741) 6−09−26.

Отделение № 10 с 9.00 до 18.00 (Новомосковск, Узловский проезд, 5), тел. 8 (48762) 6−79−70.

9 января

Отделение № 7 с 9.00 до 18.00 (Донской, ул. Заводская, 1-а), тел. 8 (48746) 5−39−15.

Отделение № 12 с 9.00 до 18.00 (Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а), тел. 8 (48751) 6−08−92.

Платные парковки

С 1 по 9 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города.

Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

Продажа алкоголя

Дополнительных ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в Туле вводить не планировалось. Продажа алкоголя осуществляется по установленным правилам — в выходные и праздничные дни (т. е. с 31 декабря по 9 января) — с 12.00 до 22.00.

Музеи

31 декабря все филиалы Тульского музейного объединения работают с 12.00 до 16.00.

1 января.

С 12.00 до 16.00 — музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский военно-исторический музей, Музей декоративно-прикладного и народного искусства.

2−8 января.

с 10.00 до 20.00 — «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, музей «Тульские самовары», Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Тульский областной краеведческий музей, Тульский музей изобразительных искусств, Выставочный зал, Музей П. Н. Крылова , Дом-музей В. В. Вересаева .

, Дом-музей . с 10.00 до 19.00 — Богородицкий дворец-музей и парк, Мемориальный музей Н. И. Белобородова , Историко-мемориальный музей Демидовых.

, Историко-мемориальный музей Демидовых. с 10.00 до 18.00 — Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева , Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», Заокский музейный кластер, Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств, Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк.

, Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, Историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг», Заокский музейный кластер, Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств, Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк. с 11.00 до 19.00 — Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский Рабочий», отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей.

9 января.

с 10.00 до 18.00 — Музей «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, Музей «Тульские самовары», Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Тульский областной краеведческий музей, Тульский музей изобразительных искусств, Выставочный зал, Музей П. Н. Крылова , Дом-музей В. В. Вересаева , Богородицкий дворец-музей и парк, Мемориальный музей Н. И. Белобородова , Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева , Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», Заокский музейный кластер, Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств, отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк.

, Дом-музей , Богородицкий дворец-музей и парк, Мемориальный музей , Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей «Спасское» им. , Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, Историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг», Заокский музейный кластер, Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств, отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк. с 11.00 до 18.00 — Отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей.

с 11.00 до 19.00 — Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский Рабочий» филиала — Тульский военно-исторический музей.

Государственный исторический музей. Филиал в Туле: 31 декабря и 1 января — выходные дни. С 2 по 9 января — 10.00 до 21.00.

Музей-усадьба «Ясная Поляна». 31 декабря 2021 года, 1, 2, 7 января 2022 года мемориальные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся. В эти дни с 9.00 до 17.00 возможен самостоятельный осмотр центральной части заповедника с мобильным аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне».

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января — рабочие дни. В эти дни экскурсии будут проводиться с 9.30 до 14.40 по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузьминских» и с 14.40 до 15.30 по маршруту «Заповедник — Дом Толстого». Также доступны экскурсии по заповеднику «Традиции русской усадьбы». Первая экскурсия начинается в 9.30, последняя — в 15.00. Самостоятельно посетить заповедник можно с 9.00 до 17.00. Осмотр мемориальных зданий без экскурсии невозможен.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января для посетителей открыта конюшня. Прогулки в седле и экипаже проводятся с 10.00 до 16.00.

Экстренные службы