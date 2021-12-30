В Новомосковске лихач влетел в припаркованный автомобиль и скрылся: видео

Вечером 25 декабря, на повороте неподалеку от дома № 19 по ул. Генерала Белова в Новомосковске произошло ДТП. В отрезке времени с 21.00 до 22.00 водитель легковушки слишком резво вошел в поворот, из-за чего автомобиль вошел в занос и врезался в припаркованную на обочине машину.

После аварии виновник аварии скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Сейчас владелец разбитого автомобиля разыскивает людей, которые обладают любой информацией о ДТП. Если вы узнали машину на видео, знаете ее владельца или у вас есть какие-то другие данные — просьба позвонить по телефону 8−950−900−90−10.