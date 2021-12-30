новости
новости
Регистрация
В Новомосковске лихач влетел в припаркованный автомобиль и скрылся: видео

В Новомосковске лихач влетел в припаркованный автомобиль и скрылся: видео

Нужна помощь очевидцев происшествия.

Вечером 25 декабря, на повороте неподалеку от дома № 19 по ул. Генерала Белова в Новомосковске произошло ДТП. В отрезке времени с 21.00 до 22.00 водитель легковушки слишком резво вошел в поворот, из-за чего автомобиль вошел в занос и врезался в припаркованную на обочине машину.

После аварии виновник аварии скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Сейчас владелец разбитого автомобиля разыскивает людей, которые обладают любой информацией о ДТП. Если вы узнали машину на видео, знаете ее владельца или у вас есть какие-то другие данные — просьба позвонить по телефону 8−950−900−90−10.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествия
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как Тула работает в новогодние праздники?
Как Тула работает в новогодние праздники?
Фрунзенская ярмарка: От штор из Италии до мурманской рыбы
Фрунзенская ярмарка: От штор из Италии до мурманской рыбы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.