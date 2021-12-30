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В Тульской области 23-летний росгвардеец за рулем катал на тюбинге сотрудника ГИБДД и покалечил его
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 23-летний росгвардеец за рулем катал на тюбинге сотрудника ГИБДД и покалечил его

Инспектор ДПС получил тяжкий вред здоровью. И сотрудник ДПС, и Росгвардеец больше в органах не работают. Уголовное дело направлено в суд.

Прокурор Веневского района Тульской области утвердил обвинительное
заключение в отношении 23-летнего бывшего сотрудника ОМОН ГУ Росгвардии Московской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
 
ЧП произошло 24 февраля 2021 года. По версии следствия, росгвардеец буксировал на гибком тросе два тюбинга, на которых сидели два человека (один из них и был сотрудником ГИБДД). Не убедившись в безопасности маневра, омоновец вошел в поворот, при этом один из тюбингов столкнулся с опорой линии электропередач.
 
В результате столкновения бывшему инспектору ДПС причинен тяжкий вред здоровью. Второй мужчина успел выпрыгнуть из тюбинга.
 
Уголовное дело направлено в Веневский районный суд для рассмотрения по
существу.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:19 +3
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