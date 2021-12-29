Как будет работать Почта России в новогодние праздники

31 декабря почтовые отделения по всей Тульской области будут работать по графику воскресенья.

1, 2 и 7 января для всех почтовых отделений Тульской области станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.