Тульские полицейские исполнили новогоднее желание третьеклассника Саши Зоткина

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Юный тульский мечтатель — ученик 3 класса Центра образования № 29 Александр Зоткин (инвалид по зрению) написал, что хотел бы познакомиться со стражами правопорядка, помогать полиции ловить преступников, чтобы в нашем городе было безопасно ходить по улицам даже с закрытыми глазами.

Начальник УМВД России по Тульской области генерал-майор Сергей Галкин помог мальчику сделать первый шаг к воплощению мечты. Накануне Нового года Саша стал гостем тульской полиции.

Сотрудники ГИБДД на патрульной машине доставили ребенка вместе с мамой в подразделения органов внутренних дел, где для него была организована экскурсия.

Мальчик почувствовал себя настоящим инспектором ГИБДД, рулил патрульным автомобилем, включал сирену и проблесковые маяки и, используя громкоговоритель, поздравил маму с Новым годом.

В кинологическом центе Саша дрессировал служебных собак, которые задерживают нарушителей закона, занимаются поиском взрывчатых веществ и наркотиков. Лабрадор Гром и овчарка Берта беспрекословно выполняли его команды. У мальчика дома тоже есть собака, и советы профессиональных кинологов помогут ему правильно воспитать своего любимца.

В дежурной части областного УМВД юный гость примерил на себя полицейскую экипировку, защитный шлем и посидел за пультом управления оперативного дежурного. Самой запоминающейся была встреча с генерал-майором полиции Сергеем Галкиным. Начальник УМВД рассказал Саше о службе стражей правопорядка и ответил на его вопросы.

Полицейские подарили школьнику многофункциональные беспроводные наушники, а он в ответ исполнил песню на английском языке. Мама ребенка Елена Еникеева поблагодарила тульских правоохранителей за исполнение желания сына и сказала, что такая экскурсия запомнится на всю жизнь.