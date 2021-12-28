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Тульские полицейские исполнили новогоднее желание третьеклассника Саши Зоткина
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские исполнили новогоднее желание третьеклассника Саши Зоткина

Сотрудники УМВД России по Тульской области приняли участие во Всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний».

Юный тульский мечтатель — ученик 3 класса Центра образования № 29 Александр Зоткин (инвалид по зрению) написал, что хотел бы познакомиться со стражами правопорядка, помогать полиции ловить преступников, чтобы в нашем городе было безопасно ходить по улицам даже с закрытыми глазами.

Начальник УМВД России по Тульской области генерал-майор Сергей Галкин помог мальчику сделать первый шаг к воплощению мечты. Накануне Нового года Саша стал гостем тульской полиции.

Сотрудники ГИБДД на патрульной машине доставили ребенка вместе с мамой в подразделения органов внутренних дел, где для него была организована экскурсия.

Мальчик почувствовал себя настоящим инспектором ГИБДД, рулил патрульным автомобилем, включал сирену и проблесковые маяки и, используя громкоговоритель, поздравил маму с Новым годом.

В кинологическом центе Саша дрессировал служебных собак, которые задерживают нарушителей закона, занимаются поиском взрывчатых веществ и наркотиков. Лабрадор Гром и овчарка Берта беспрекословно выполняли его команды. У мальчика дома тоже есть собака, и советы профессиональных кинологов помогут ему правильно воспитать своего любимца.

В дежурной части областного УМВД юный гость примерил на себя полицейскую экипировку, защитный шлем и посидел за пультом управления оперативного дежурного. Самой запоминающейся была встреча с генерал-майором полиции Сергеем Галкиным. Начальник УМВД рассказал Саше о службе стражей правопорядка и ответил на его вопросы.

Полицейские подарили школьнику многофункциональные беспроводные наушники, а он в ответ исполнил песню на английском языке. Мама ребенка Елена Еникеева поблагодарила тульских правоохранителей за исполнение желания сына и сказала, что такая экскурсия запомнится на всю жизнь.

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