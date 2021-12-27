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Перегретые моржи, собаки на льдинах и искусственное дыхание коту: как тульские спасатели выручали животных
Фото из архива Myslo.

Перегретые моржи, собаки на льдинах и искусственное дыхание коту: как тульские спасатели выручали животных

В День спасателя вспомним самые яркие случаи последних лет.

перегретые моржи

Летом 2021 года в Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей. Животных везли в Краснодарский край, но по пути в машине сломался рефрижератор. Моржи могли перегреться. Пришлось срочно искать выход из ситуации. И его нашли сотрудники МЧС пожарной части № 2.

 
Пять с половиной часов пожарные поливали моржей Заю и Хому водой. А когда рефрижератор починили, моржи отправились дальше и доехали без происшествий.
 
мейн-кун Семён и взрыв в квартире
 
Несколько лет назад в Ясногорске спасли кота, который почти неделю находился под завалами взорвавшегося дома. Взрыв дома в Ясногорске оставил без крова несколько семей. Многие потеряли своих домашних питомцев. Мейн-куна Семёна не нашли ночью в суматохе. В первые несколько дней после ЧП спасатели не пускали жильцов в разрушенный дом.
 
 
Владельцы кота уже не надеялись на чудо, но как только спасатели пустили их в квартиру, они позвали Семёна. И бедолага откликнулся: он сидел на балконе, на котором ещё оставались завалы после взрыва. Доставать котика хозяевам самим не разрешили. Узника из плена вызволил спасатель из Алексина Максим Зырзин.
 
кошка на каминского
 
В ночь на 7 февраля 2019 года на ул. Каминского в Туле загорелся жилой дом. Пожарные спасли семь человек. А в ходе проверки здания один из спасателей обнаружил перепуганную и надышавшуюся дымом кошку. Животное вынесли на улицу и там оказали ему первую помощь дыхательным аппаратом.
 

хаски на оке
 
В январе прошлого года сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед собаку Барахтающееся животное инспекторы ГИМС заметили во время патрулирования Оки. Они услышали крики, увидели, что в проруби кто-то «барахтался». Поначалу подумали — человек. Но это оказалась хаски. Собаку благополучно спасли и передали девочкам-хозяевам.
 

 
собака на льдине

В апреле 2021 года в Ефремовском районе сотрудники МЧС спасли с льдины собаку. Помощь сотрудников МЧС понадобилась животному, пострадавшему в результате половодья. Пес провел два дня на льдине у населенного пункта Круглики Ефремовского района.
 
Чтобы вызволить животное, в район происшествия направились старший государственный инспектор ГИМС ГПС 2 Виталий Черных, начальник 29 ПСЧ ПСГ города Ефремов Сергей Родионов и водитель ГИМС ГПС 2 Виталий Рожков.
 
Облачившись в спасательное снаряжение, Виталий Черных вплавь отправился на помощь несчастному животному. Под страховкой коллег, держась за «конец Александрова», спасатель аккуратно отколол кусок льдины, на которой находилась собака, и причалил ее к берегу.
 
жеребенок в колодце

Несколько лет назад в селе Частом под Тулой спасателям пришлось вызволять из заброшенного колодца маленького жеребенка. Извлечь несчастное животное удалось сотрудникам МЧС только с помощью крана.
 
 
 
Жеребенка, застрявшего в колодце, заметил случайный водитель: из ямы неподалеку от обочины торчала лошадиная голова. Мужчина вызвал тульскую службу спасения, а на помощь к ним — МЧС. Остановили проезжавший по дороге кран и спасли животное.
 
бурёнка в яме

Этим летом в деревне Петрово тульские спасатели пришли на помощь корове, которая застряла в мягком грунте. Своими силами хозяин корову вытащить не смог. К месту приехали сотрудники городской службы спасения в составе 4 человек. На месте было принято решение откопать задние ноги коровы. Затем спасатели, подцепив веревками за переднюю часть туловища, вытащили буренку.
 
лебедь в отстойниках чермета
 
В августе 2021 года из отстойников Тулачермета водолазы ГУ МЧС России по Тульской области спасли раненого лебедя с перебитым крылом. Водолазам пришлось самим изобретать безопасный способ поимки дикой птицы. К решению подошли нестандартно: с собой они помимо плавательных средств и гидрокостюмов прихватили… волейбольную сетку.
Руками птицу было бы сложно изловить, тем более был риск еще сильнее травмировать лебедя. С лодки загнали птицу к берегу и набросили сеть. Пойманную птицу передали в руки ветеринаров. Правда, история лебедки закончилась плачевно, но попытаться явно стоило.
 
игуана на дереве
 
Несколько лет назад спасатели Тульской городской службы спасения сняли с дерева сбежавшую игуану Гуню. Животное сбежало у жительницы улицы Клюева из дома через окно.
 
Гуню с трудом нашли в густой листве, спасатель забрался по лестнице на дерево и спустя несколько минут испуганно шипящий Гунька уже был на руках у своей хозяйки. Целый и невредимый.
 
— Спасибо, ребята, — благодарила сотрудников службы спасения владелица игуаны. — Вы ему жизнь спасли. Он бы замерз ночью!
 
 

Конечно, этих историй несоизмеримо больше. Наши тульские спасатели всегда приходят на помощь. Сегодня, в День спасателя, Myslo поздравляет всех причастных с профессиональным праздником! 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:36 +15
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