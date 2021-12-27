Перегретые моржи, собаки на льдинах и искусственное дыхание коту: как тульские спасатели выручали животных

кошка на каминского

хаски на оке

В январе прошлого года сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед собаку Барахтающееся животное инспекторы ГИМС заметили во время патрулирования Оки. Они услышали крики, увидели, что в проруби кто-то «барахтался». Поначалу подумали — человек. Но это оказалась хаски. Собаку благополучно спасли и передали девочкам-хозяевам.

собака на льдине

В апреле 2021 года в Ефремовском районе сотрудники МЧС спасли с льдины собаку. Помощь сотрудников МЧС понадобилась животному, пострадавшему в результате половодья. Пес провел два дня на льдине у населенного пункта Круглики Ефремовского района.

Чтобы вызволить животное, в район происшествия направились старший государственный инспектор ГИМС ГПС 2 Виталий Черных, начальник 29 ПСЧ ПСГ города Ефремов Сергей Родионов и водитель ГИМС ГПС 2 Виталий Рожков.

Облачившись в спасательное снаряжение, Виталий Черных вплавь отправился на помощь несчастному животному. Под страховкой коллег, держась за «конец Александрова», спасатель аккуратно отколол кусок льдины, на которой находилась собака, и причалил ее к берегу.

жеребенок в колодце

Несколько лет назад в селе Частом под Тулой спасателям пришлось вызволять из заброшенного колодца маленького жеребенка. Извлечь несчастное животное удалось сотрудникам МЧС только с помощью крана.