В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей: фоторепортаж
Животных перевозили в Краснодарский край, но по пути в машине сломался рефрижератор. Моржи могли перегреться. Пришлось срочно искать выход из ситуации.
Сотрудники МЧС пожарной части № 2 выполнили необычную миссию — спасли от перегрева двух моржей. Животных перевозили из Ярославской области в Краснодарский край, но по пути случилось ЧП — в машине сломался рефрижератор.
Алексей Тимшин, ведущий инженер института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, рассказал корреспонденту Myslo:
Алексей Тимшин
- У нас была штатная транспортировка двух тихоокеанских моржей, которых необходимо было доставить из цирка в Рыбинске Ярославской области на Утришскую морскую станцию института проблем экологии и эволюции Российской академии наук.
Примерно в 2 часа ночи обнаружили, что рефрижератор, который помогал поддерживать заданную температуру, сломался. Ночью это было не критично, потому что за бортом было не более +20 градусов. Приняли решение завернуть в ближайший большой населенный пункт. Это оказалась Тула.
Сотрудники института обратились в МЧС. Ближайшей точкой оказалась пожарная часть № 2.
Спасатели не отказали в помощи — в течение 5,5 часов пожарные поливали моржей водой.
- Хочется поблагодарить сотрудников за оперативную и профессиональную помощь. Уверен, что моржи — Зая и Хома — тоже благодарны. Ребята в частном порядке согласились помочь с перегрузкой животных из неисправной машины в исправную. После этого поедем дальше по маршруту, — рассказал Алексей.
Смотрите фоторепортаж с места событий: