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В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей: фоторепортаж

В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей: фоторепортаж

Животных перевозили в Краснодарский край, но по пути в машине сломался рефрижератор. Моржи могли перегреться. Пришлось срочно искать выход из ситуации.

Сотрудники МЧС пожарной части № 2 выполнили необычную миссию — спасли от перегрева двух моржей. Животных перевозили из Ярославской области в Краснодарский край, но по пути случилось ЧП — в машине сломался рефрижератор.

Алексей Тимшин, ведущий инженер института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, рассказал корреспонденту Myslo:

Алексей Тимшин

- У нас была штатная транспортировка двух тихоокеанских моржей, которых необходимо было доставить из цирка в Рыбинске Ярославской области на Утришскую морскую станцию института проблем экологии и эволюции Российской академии наук.

Примерно в 2 часа ночи обнаружили, что рефрижератор, который помогал поддерживать заданную температуру, сломался. Ночью это было не критично, потому что за бортом было не более +20 градусов. Приняли решение завернуть в ближайший большой населенный пункт. Это оказалась Тула.

Сотрудники института обратились в МЧС. Ближайшей точкой оказалась пожарная часть № 2.

Спасатели не отказали в помощи — в течение 5,5 часов пожарные поливали моржей водой.

- Хочется поблагодарить сотрудников за оперативную и профессиональную помощь. Уверен, что моржи — Зая и Хома — тоже благодарны. Ребята в частном порядке согласились помочь с перегрузкой животных из неисправной машины в исправную. После этого поедем дальше по маршруту, — рассказал Алексей.

Смотрите фоторепортаж с места событий:

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В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 1
В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 2
В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 3
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В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 8
В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 9
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В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 11
В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 12
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В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 14
В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 15
В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей , Фото: 16
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:49 +8
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