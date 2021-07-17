В Туле сотрудники МЧС спасли от перегрева двух моржей: фоторепортаж

- У нас была штатная транспортировка двух тихоокеанских моржей, которых необходимо было доставить из цирка в Рыбинске Ярославской области на Утришскую морскую станцию института проблем экологии и эволюции Российской академии наук.

Примерно в 2 часа ночи обнаружили, что рефрижератор, который помогал поддерживать заданную температуру, сломался. Ночью это было не критично, потому что за бортом было не более +20 градусов. Приняли решение завернуть в ближайший большой населенный пункт. Это оказалась Тула.