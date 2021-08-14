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Тульские спасатели пришли на помощь корове
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели пришли на помощь корове

Бедолага застряла в мягком грунте.

Вчера, 13 августа, на телефон городской службы спасения поступило сообщение от жителя деревни Петрово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
Звонивший заявил о том, что рядом с сараем в мягком грунте застряла его корова. Своими силами корову он вытащить не смог. К месту приехали сотрудники городской службы спасения в составе 4 человек. На месте было принято решение откопать задние ноги коровы.
 
Затем спасатели, подцепив веревками за переднюю часть туловища, вытащили корову.
 
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