Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед собаку

В целях исключения несчастных случаев на водоемах Тульской области сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области и представители организации ВОСВОД усилили проведение профилактической работы с населением.

В ходе проводимого патрулирования замерялась толщина льда, рыбакам раздавались буклеты и памятки о правилах безопасного поведения на льду. Толщина льда по водоёмам составила от 17 до 25 см.

При обследовании реки Ока сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам услышали крик подростков, подумали, что в прорубь провалился человек, так как в проруби кто-то «барахтался»… Поспешив на помощь, спасатели обнаружили в проруби собаку породы Хаски. Собака была благополучно спасена и передана девочкам-подросткам.

Представители спасательного ведомства напоминают жителям Тульской области и особенно рыбакам - о том, что находиться на льду всегда опасно!