Вывезенная из тульских отстойников самка лебедя умерла, несмотря на усилия ветеринаров

После трехчасовой операции раненая лебедка, спасенная из черметовских прудов, умерла. Об этом Myslo рассказали волонтеры и зоозащитница Табрис Янчген.

Два месяца интоксикации и инфекции ослабили организм подстреленной браконьерами птицы. После трехчасовой операции лебедка не выжила.

Напомним, лебедку Черметту, вывезенную спасателями из отстойников, подстрелили браконьеры. Она с перебитым крылом и лапой спасалась на водоемах около двух месяцев.

После того как ее забрали с прудов неравнодушные люди, ветеринары и зоозащитники боролись за ее жизнь. Состояние птицы было тяжелым, она была истощена — вес меньше 7 кг, что очень мало для взрослого лебедя.

Зоозащитники надеялись, что если лебедка выживет, переедет в Белоусовский парк.