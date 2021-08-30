Вывезенная из тульских отстойников самка лебедя умерла, несмотря на усилия ветеринаров
Истощенный организм птицы не справился.
После трехчасовой операции раненая лебедка, спасенная из черметовских прудов, умерла. Об этом Myslo рассказали волонтеры и зоозащитница Табрис Янчген.
Два месяца интоксикации и инфекции ослабили организм подстреленной браконьерами птицы. После трехчасовой операции лебедка не выжила.
Напомним, лебедку Черметту, вывезенную спасателями из отстойников, подстрелили браконьеры. Она с перебитым крылом и лапой спасалась на водоемах около двух месяцев.
После того как ее забрали с прудов неравнодушные люди, ветеринары и зоозащитники боролись за ее жизнь. Состояние птицы было тяжелым, она была истощена — вес меньше 7 кг, что очень мало для взрослого лебедя.
Зоозащитники надеялись, что если лебедка выживет, переедет в Белоусовский парк.