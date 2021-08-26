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В Туле спасли лебедя с одним крылом: трогательный репортаж

В Туле спасли лебедя с одним крылом: трогательный репортаж

25 августа водолазы ГУ МЧС России по Тульской области провели необычную спасательную операцию.

Кто окажет помощь раненой птице, которая по воле судьбы в преддверии осени оказалась «в заточении» и не может улететь? Ответ на этот вопрос около недели искали неравнодушные туляки, которые увидели на одном из прудов-отстойников за «Тулачерметом» одинокого лебедя.

Птицу рыбаки приметили в июле – левое крыло висит, перья испачканы в крови. Тогда еще была надежда: время до осени есть, рана заживет, лебедь оправится от травмы и улетит. Но чуда не произошло. Кровь смылась, но крыло осталось неработоспособным. 

За судьбу птицы особенно беспокоились тулячки Ольга и Светлана. Своими силами забрать ее из пруда они не смогли, и 21 августа в соцсетях появился пост о помощи в поимке лебедя. Однако желающих отправиться на помощь птице не нашлось.

Тогда женщины обратились к Myslo. Мы связались с МЧС и попросили принять посильное участие. Спасатели не отказали, хотя эта задача для них явно не профильная. 

На помощь лебедю направили водолазный отряд. Ребятам пришлось самим изобретать безопасный способ поимки дикой птицы. К решению подошли нестандартно: с собой они помимо плавательных средств и гидрокостюмов прихватили... волейбольную сетку. 

– Руками птицу сложно будет изловить. Но даже если так, важно не травмировать ее. Поэтому решили взять крупную сетку, чтобы минимизировать риски, – пояснил спасатель-водолаз Алексей Панин. – Сняли сетку с нашего же волейбольного поля.

Лебедя мы нашли у берега, но он тут же ушел на воду. Сухопутные варианты  поимки сразу же отпали. Значит, придется надувать лодку! Птицу решено было окружить и загнать к одному из берегов, а там уже накинуть на нее сеть. В пруд помимо лодки с двумя спасателями погрузился и водолаз.

Чтобы не напугать лебедя, спасатели медленно плыли на лодке, чуть в стороне – водолаз. Птица хоть и раненая, но двигалась по воде шустро. Тем не менее общими усилиями спустя полтора часа лебедя удалось загнать к берегу и накинуть на него сеть. 

На берегу пернатого осторожно вынули из сети и передали в руки Ольги. 

– За 12 лет службы это первый случай в моей практике, связанный со спасением водоплавающей птицы, – рассказал по окончании спасательной операции водолаз тульской специализированной пожарно-спасательной части Алексей Панин. – За лебедем пришлось погоняться. Он испугался и не хотел подпускать нас, но затем, видимо, устал, и мы смогли его потихоньку вытащить на берег.

Мы отнесли лебедя на руках до машины и отвезли домой к тулячке Табрис, которая много лет занимается спасением диких животных и птиц.
 
Ей уже приходилось заботиться о таких питомцах. Именно Табрис осенью 2020 года согласилась выхаживать раненого лебедя, ставшего жертвой охотников. Тогда молодого шипуна с огнестрельным ранением подобрали в Щекино на Потемкинском пруду. Лечение птицы было долгим. Месяц назад лебедку Тему (имя дали по названию пруда) отвезли на постоянное место жительства – водоем в одной из усадеб в Чеховском районе Московской области. Там закрытая территория, а значит, птица будет в безопасности и защищена от собак и диких животных. Чтобы Теме было где укрыться от непогоды, ему купили специальный плавучий домик со сходнями.
Галерея
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 1
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 2
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 3
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 4
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 5
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 6
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 7
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 8
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 9
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 10
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 11
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 12
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 13
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 14
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 15
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 16
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 17
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 18
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 19
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 20
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 21
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 22
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 23
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 24
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 25
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 26
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 27
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 28
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 29
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 30
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 31
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 32
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 33
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 34
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 35
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 36
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 37
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 38
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 39
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 40
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 41
В Туле спасли лебедя с одним крылом, Фото: 42
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:30 +39
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