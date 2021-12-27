Тульские легкоатлеты разыграли Кубок Реньжиной

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В легкоатлетическом манеже Центрального стадиона «Арсенал» прошли соревнования по легкой атлетике — IX Кубок мастера спорта международного класса Екатерины Реньжиной.



В турнире приняли участие 200 юных спортсменов 2005—2014 годов рождения. В программе соревнований были забеги на 30, 50 и 60 метров, а также забеги среди детей сотрудников МБУ СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы.



Победителями в своих возрастных группах стали: