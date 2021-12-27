Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.
Тульские легкоатлеты разыграли Кубок Реньжиной
В соревнованиях приняли участие 200 юных спортсменов.
В легкоатлетическом манеже Центрального стадиона «Арсенал» прошли соревнования по легкой атлетике — IX Кубок мастера спорта международного класса Екатерины Реньжиной.
В турнире приняли участие 200 юных спортсменов 2005—2014 годов рождения. В программе соревнований были забеги на 30, 50 и 60 метров, а также забеги среди детей сотрудников МБУ СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы.
Победителями в своих возрастных группах стали:
- 2014 — Анна Белоусова, Семен Фидоренко,
- 2013 — Катя Сологуб, Ростислав Татаринов,
- 2012 — Ариана Рассадкина, Михаил Дробышев,
- 2011 — Анастасия Волхонская, Егор Стародубов,
- 2010 — Мария Чернова, Степан Туманов,
- 2009 — Дарья Гончарова, Максим Антонов,
- 2008 — Диана Мишина, Артем Рянов,
- 2007 — Илья Мандрыка, Анна Соколова,
- 2006 — Валерия Хатиашвили, Кирилл Бубенин,
- 2005 — София Непомнющая, Иван Бостан.
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