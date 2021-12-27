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Тульские легкоатлеты разыграли Кубок Реньжиной
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты разыграли Кубок Реньжиной

В соревнованиях приняли участие 200 юных спортсменов.

В легкоатлетическом манеже Центрального стадиона «Арсенал» прошли соревнования по легкой атлетике — IX Кубок мастера спорта международного класса Екатерины Реньжиной.

В турнире приняли участие 200 юных спортсменов 2005—2014 годов рождения. В программе соревнований были забеги на 30, 50 и 60 метров, а также забеги среди детей сотрудников МБУ СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы.

Победителями в своих возрастных группах стали:

  • 2014 — Анна Белоусова, Семен Фидоренко,
  • 2013 — Катя Сологуб, Ростислав Татаринов,
  • 2012 — Ариана Рассадкина, Михаил Дробышев,
  • 2011 — Анастасия Волхонская, Егор Стародубов,
  • 2010 — Мария Чернова, Степан Туманов,
  • 2009 — Дарья Гончарова, Максим Антонов,
  • 2008 — Диана Мишина, Артем Рянов,
  • 2007 — Илья Мандрыка, Анна Соколова,
  • 2006 — Валерия Хатиашвили, Кирилл Бубенин,
  • 2005 — София Непомнющая, Иван Бостан.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:50 +1
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