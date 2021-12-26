Скандал в школе, ДТП с каршерингом, ёлочные базары и застройка рынка: самые популярные новости на Myslo за неделю

На случай, если вы пропустили, представляем самые читаемые и обсуждаемые новости в Тульской области за неделю с 19 по 26 декабря.
бедная лиза и тараканы
Конфликт между классным руководителем 2 «Б» класса 31-го тульского ЦО и администрацией школы будет улаживать медиатор
. Статья по итогам большого собрания в тульской школе стала самой популярной и обсуждаемой по итогам недели (более 27 тысяч просмотров, более 350 комментариев).
Напомним, из-за обнаруженного в тарелке таракана в школе началась настоящая война между учительницей младших классов и директором ЦО. В противостояние оказались втянуты родители, дети и весь педколлектив. Подробности читайте здесь
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елочные базары
Самая новогодняя новость этой недели — в Туле открылись елочные базары. Рассказали, сколько стоят елки и сосны, где их купить и как сделать так, чтобы деревце простояло как можно дольше. Читайте советы тут.
застройка центрального рынка
В Туле Хлебную площадь и Центральный рынок отдадут под застройку. Об этом стало известно на презентации проектов молодых архитекторов в рамках «Лаборатории города 2026».
Архитекторы ООО «СтройПроектКонсалтинг» изучили территорию рынка и улицы Пирогова и предложили свое видение его дальнейшего развития. На Пирогова предложено отдать приоритет пешеходу, а пришедшую в упадок историческую застройку — восстановить, за счет льготной аренды исторических зданий в обмен на ремонт.
Главный павильон Центрального рынка предлагается «взбодрить», сделав его новым маркетом, новой точкой притяжения для всего города с «блошиным» и фермерским рынками. Прилегающую к нему часть Хлебной площади — озеленить, наполнить уличными кафе, арт-объектами и местами для отдыха. Остальную часть Хлебной площади хотят отдать под жилую застройку.
отмена QR-кодов
В Тульской области Указом губернатора с 23 декабря отменили требование предъявлять QR-коды при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом. До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов.
Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия, кинотеатры.
Вопросы и ответы о QR-кодах читайте здесь
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новые камеры на дорогах тулы
На дорогах Тулы и области установили новые камеры. Собрали для вас все камеры на карте. А заодно рассказали, какие нарушения новые камеры фиксируют. Читайте и смотреть тут
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дтп с каршерингом
Очередное жесткое ДТП с участием автомобиля каршеринга тоже попало в топ популярных и обсуждаемых новостей этой недели.
Авария случилась 20 декабря на Новомосковском шоссе напротив городского кладбища. Столкнулись Hyundai Accent и Volkswagen Polo, принадлежащий службе каршеринга. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hyundai. Врачи пытались реанимировать водителя Volkswagen`а, но мужчина скончался. Кроме этого, в аварии пострадали ещё три человек
а.