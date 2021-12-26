Скандал в школе, ДТП с каршерингом, ёлочные базары и застройка рынка: самые популярные новости на Myslo за неделю

бедная лиза и тараканы

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застройка центрального рынка

В Туле Хлебную площадь и Центральный рынок отдадут под застройку. Об этом стало известно на презентации проектов молодых архитекторов в рамках «Лаборатории города 2026».

Архитекторы ООО «СтройПроектКонсалтинг» изучили территорию рынка и улицы Пирогова и предложили свое видение его дальнейшего развития. На Пирогова предложено отдать приоритет пешеходу, а пришедшую в упадок историческую застройку — восстановить, за счет льготной аренды исторических зданий в обмен на ремонт.

Главный павильон Центрального рынка предлагается «взбодрить», сделав его новым маркетом, новой точкой притяжения для всего города с «блошиным» и фермерским рынками. Прилегающую к нему часть Хлебной площади — озеленить, наполнить уличными кафе, арт-объектами и местами для отдыха. Остальную часть Хлебной площади хотят отдать под жилую застройку.

отмена QR-кодов В Тульской области Указом губернатора с 23 декабря отменили требование предъявлять QR-коды при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом. До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов. Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия, кинотеатры. Вопросы и ответы о QR-кодах читайте здесь