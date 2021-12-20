В ДТП с каршерингом на Новомосковском шоссе в Туле погиб мужчина

Сегодня, 20 декабря, на Новомосковском шоссе, напротив городского кладбища, произошло ДТП. В районе 21.30 там столкнулись Hyundai Accent и Volkswagen Polo, принадлежащий службе каршеринга.

По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hyundai.

По словам очевидцев, врачи пытались реанимировать водителя Volkswagen`а, но мужчина скончался.

Кроме этого, в аварии пострадали ещё три человека. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.