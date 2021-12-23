В Тульской области отменили QR-коды: указ губернатора

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Указ вступил в силу 23 декабря. Правда, для кафе и ресторанов правило действует временно – до 9 января.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

С учетом предложений Главного санитарного врача Тульской области отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом.

Необходимость предъявлять сертификат сохраняется при проходе на зрелищные спортивные мероприятия.

Как пояснили Myslo в правительстве Тульской области, для прохода в кинотеатры требование QR-кода сохраняется.

Кроме того, до 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.