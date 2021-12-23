В Туле Хлебную площадь и Центральный рынок отдадут под застройку

Об этом стало известно на презентации проектов в рамках «Лаборатории города 2026».

Некогда наполненный жизнью и людьми Центральный рынок Тулы сейчас пребывает в запустении. Как впрочем и улица Пирогова, по которой до самого рынка тянулись торговые палатки. Архитекторы ООО «СтройПроектКонсалтинг» в рамках проекта «Лаборатория города 2026» изучили этот исторически важный участок города и на закрытии проекта предложили свое видение его дальнейшего развития.

Для раскрытия потенциала улицы на ней предлагается предоставить приоритет пешеходу. Для этого необходимо полностью реорганизовать дорожно-уличную сеть, выровнять тротуары по высоте, модернизировать уличное освещение.

Большая часть исторической застройки на улице Пирогова в плачевном состоянии. Архитекторы предлагают решать этот вопрос за счет льготной аренды исторических зданий в обмен на их восстановление.

Что касается главного павильона рынка, то здание, относящееся к объекту советской архитектуры, требует обновления, оно увешано дисгармоничной рекламой и хаотичными пресс-волами.

Если избавить от них павильон, он мог бы стать новым маркетом, новой точкой притяжения для всего города с «блошиным» и фермерским рынками. Прилегающую к нему часть Хлебной площади предлагается озеленить, наполнить уличными кафе, арт-объектами и местами для отдыха.

— Остальную часть Хлебной площади планируется отдать под жилую застройку. Мы провели беседу с собственниками рынка, и наши проектные решения они сочли привлекательными, — отметил в ходе презентации главный архитектор ООО «СтройПроектКонсалтинг» Денис Рыкшин.