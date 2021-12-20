В Туле открылись елочные базары: сколько стоят елки и где их купить?

А еще советы от специалиста: как сделать так, чтобы растение дольше простояло?

В Туле с 20 декабря официально работают елочные базары. Они расположены на 32 специально оборудованных площадках во всех районах города. В продаже: сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам.

Предприниматель Денис Шкуратов выращивает хвойные в питомнике Суворовского района, а продает на ул. Ложевой, 126.

Денис Шкуратов — Сосны — из нашего питомника. Мы сажали их в период с 2013 по 2016 годы. А вот елки — привозные, из Пермского края. Двухметровые растут обычно 10−12 лет, а наши пока еще не созрели.

По словам Дениса Шкуратова, чтобы елка дольше простояла, не нужно размещать ее возле отопительных приборов, батарей, газовых плит.

— Не надо заносить елку сразу с мороза в теплое помещение, лучше хотя бы сутки продержать на балконе. Большие перепады температур для нее вредны. Из-за этого она может сбросить иглы.

Обязательно нужно зачистить ствол от кожуры и поставить растение в емкость с водой. На второй-третий день елка начинает обильно «пить», поэтому следите, чтобы у нее постоянно была вода.

Также предприниматель отметил, что сосна простоит дольше елки даже без воды.

Кстати, цены на хвойные выросли по сравнению с прошлым годом. К примеру, сосну и ель в 2020-м продавали по 750 руб. за метр. В этом году они стоят по 900 руб. за метр.

Заместитель начальника управления — начальник отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития администрации Тулы Олег Грачев рассказал, что все елочные базары оформлены одинаково.

Олег Грачев — В каждой торговой точке есть уголок потребителя, где размещена вся информация о предпринимателе, а также карантинные сертификаты. Они нужны, чтобы случайно вместе с хвойным деревом не привезти к нам из других регионов жучка, который поселится в нашей полосе и нанесет вред деревьям.

На каждой точке есть терминалы для безналичной оплаты и везде покупателю выпишут товарный чек.

Для удобства покупателей на территории елочных базаров предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

Кроме того, представители администрации будут проводить в Туле рейды по стихийным елочным базарам. Нарушителям придется выплатить штраф за несанкционированную торговлю: в размере от 1000 до 5000 рублей — на граждан, от 5000 до 10 000 рублей — на должностных лиц, от 7000 до 70 000 — на юридических лиц.