новости
новости
Регистрация
В Туле открылись елочные базары: сколько стоят елки и где их купить?

В Туле открылись елочные базары: сколько стоят елки и где их купить?

А еще советы от специалиста: как сделать так, чтобы растение дольше простояло?

В Туле с 20 декабря официально работают елочные базары. Они расположены на 32 специально оборудованных площадках во всех районах города. В продаже: сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам.

Предприниматель Денис Шкуратов выращивает хвойные в питомнике Суворовского района, а продает на ул. Ложевой, 126.

Денис Шкуратов

— Сосны — из нашего питомника. Мы сажали их в период с 2013 по 2016 годы. А вот елки — привозные, из Пермского края. Двухметровые растут обычно 10−12 лет, а наши пока еще не созрели.

 

По словам Дениса Шкуратова, чтобы елка дольше простояла, не нужно размещать ее возле отопительных приборов, батарей, газовых плит.

— Не надо заносить елку сразу с мороза в теплое помещение, лучше хотя бы сутки продержать на балконе. Большие перепады температур для нее вредны. Из-за этого она может сбросить иглы.

Обязательно нужно зачистить ствол от кожуры и поставить растение в емкость с водой. На второй-третий день елка начинает обильно «пить», поэтому следите, чтобы у нее постоянно была вода.

Также предприниматель отметил, что сосна простоит дольше елки даже без воды.

Кстати, цены на хвойные выросли по сравнению с прошлым годом. К примеру, сосну и ель в 2020-м продавали по 750 руб. за метр. В этом году они стоят по 900 руб. за метр.

Заместитель начальника управления — начальник отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития администрации Тулы Олег Грачев рассказал, что все елочные базары оформлены одинаково.

Олег Грачев

— В каждой торговой точке есть уголок потребителя, где размещена вся информация о предпринимателе, а также карантинные сертификаты. Они нужны, чтобы случайно вместе с хвойным деревом не привезти к нам из других регионов жучка, который поселится в нашей полосе и нанесет вред деревьям.

 

На каждой точке есть терминалы для безналичной оплаты и везде покупателю выпишут товарный чек.

Для удобства покупателей на территории елочных базаров предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

Кроме того, представители администрации будут проводить в Туле рейды по стихийным елочным базарам. Нарушителям придется выплатить штраф за несанкционированную торговлю: в размере от 1000 до 5000 рублей — на граждан, от 5000 до 10 000 рублей — на должностных лиц, от 7000 до 70 000 — на юридических лиц.

адреса

Елочные базары будут работать ежедневно с 9.00 до 20.00 до 31 декабря по следующим адресам:

  • ул. Оборонная, д. 85, у ТЦ «Перекопский»;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Кауля, д. 13, корпус 1;
  • пр-т Ленина, д. 129−131;
  • пр-т Ленина, д. 111;
  • пр-т Ленина, д. 123;
  • пос. Южный, ул. Автомобилистов, д. 23;
  • пр-т Ленина, д. 54;
  • ул. Оружейная/ул. 9 Мая;
  • ул. Кабакова, д. 79;
  • пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1;
  • Красноармейский пр-т, д. 21, около магазина «Вернисаж»;
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), четная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;
  • ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);
  • ул. Фрунзе, д. 7-б;
  • ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), нечетная сторона;
  • ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до Коминтерна), нечетная сторона;
  • ул. Комсомольская/ул. М. Горького;
  • ул. Октябрьская, д. 201-а-203;
  • Московское шоссе, д. 2-е (разворотное кольцо);
  • ул. Луначарского, д. 63, ост. «Заварная»;
  • ул. Октябрьская, д. 77;
  • ул. Металлургов, д. 86;
  • ул. Металлургов, д. 43;
  • ул. Ложевая, д. 126;
  • ул. Металлургов, д. 63;
  • ул. Вильямса, д. 32;
  • ул. Кутузова. д. 13;
  • ул. Вильямса/ул. Хворостухина;
  • ул. Ложевая/ул. Степанова, около почты;
  • ул. Кутузова/ул. Бондаренко.

 

 

Галерея
В Туле открылись елочные базары, Фото: 1
В Туле открылись елочные базары, Фото: 2
В Туле открылись елочные базары, Фото: 3
В Туле открылись елочные базары, Фото: 4
В Туле открылись елочные базары, Фото: 5
В Туле открылись елочные базары, Фото: 6
В Туле открылись елочные базары, Фото: 7
В Туле открылись елочные базары, Фото: 8
В Туле открылись елочные базары, Фото: 9
В Туле открылись елочные базары, Фото: 10
В Туле открылись елочные базары, Фото: 11
В Туле открылись елочные базары, Фото: 12
В Туле открылись елочные базары, Фото: 13
В Туле открылись елочные базары, Фото: 14
В Туле открылись елочные базары, Фото: 15
В Туле открылись елочные базары, Фото: 16
В Туле открылись елочные базары, Фото: 17
В Туле открылись елочные базары, Фото: 18
В Туле открылись елочные базары, Фото: 19
В Туле открылись елочные базары, Фото: 20
В Туле открылись елочные базары, Фото: 21
В Туле открылись елочные базары, Фото: 22
В Туле открылись елочные базары, Фото: 23
В Туле открылись елочные базары, Фото: 24
В Туле открылись елочные базары, Фото: 25
В Туле открылись елочные базары, Фото: 26
В Туле открылись елочные базары, Фото: 27
В Туле открылись елочные базары, Фото: 28
В Туле открылись елочные базары, Фото: 29
В Туле открылись елочные базары, Фото: 30
В Туле открылись елочные базары, Фото: 31
В Туле открылись елочные базары, Фото: 32
В Туле открылись елочные базары, Фото: 33
В Туле открылись елочные базары, Фото: 34
показать все фотографии
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:13 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
елочный базар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты Тульской облдумы собрали четыре мешка подарков для детей к Новому году
Депутаты Тульской облдумы собрали четыре мешка подарков для детей к Новому году
«Накажи автохама»: припарковался так, что перекрыл движение трамваев
«Накажи автохама»: припарковался так, что перекрыл движение трамваев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.