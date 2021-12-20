В Туле открылись елочные базары: сколько стоят елки и где их купить?
А еще советы от специалиста: как сделать так, чтобы растение дольше простояло?
В Туле с 20 декабря официально работают елочные базары. Они расположены на 32 специально оборудованных площадках во всех районах города. В продаже: сосна, ель, голубая ель, ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Хвойные деревья вырастили специально к новогодним праздникам.
Предприниматель Денис Шкуратов выращивает хвойные в питомнике Суворовского района, а продает на ул. Ложевой, 126.
Денис Шкуратов
— Сосны — из нашего питомника. Мы сажали их в период с 2013 по 2016 годы. А вот елки — привозные, из Пермского края. Двухметровые растут обычно 10−12 лет, а наши пока еще не созрели.
По словам Дениса Шкуратова, чтобы елка дольше простояла, не нужно размещать ее возле отопительных приборов, батарей, газовых плит.
— Не надо заносить елку сразу с мороза в теплое помещение, лучше хотя бы сутки продержать на балконе. Большие перепады температур для нее вредны. Из-за этого она может сбросить иглы.
Обязательно нужно зачистить ствол от кожуры и поставить растение в емкость с водой. На второй-третий день елка начинает обильно «пить», поэтому следите, чтобы у нее постоянно была вода.
Также предприниматель отметил, что сосна простоит дольше елки даже без воды.
Кстати, цены на хвойные выросли по сравнению с прошлым годом. К примеру, сосну и ель в 2020-м продавали по 750 руб. за метр. В этом году они стоят по 900 руб. за метр.
Заместитель начальника управления — начальник отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития администрации Тулы Олег Грачев рассказал, что все елочные базары оформлены одинаково.
Олег Грачев
— В каждой торговой точке есть уголок потребителя, где размещена вся информация о предпринимателе, а также карантинные сертификаты. Они нужны, чтобы случайно вместе с хвойным деревом не привезти к нам из других регионов жучка, который поселится в нашей полосе и нанесет вред деревьям.
На каждой точке есть терминалы для безналичной оплаты и везде покупателю выпишут товарный чек.
Для удобства покупателей на территории елочных базаров предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.
Кроме того, представители администрации будут проводить в Туле рейды по стихийным елочным базарам. Нарушителям придется выплатить штраф за несанкционированную торговлю: в размере от 1000 до 5000 рублей — на граждан, от 5000 до 10 000 рублей — на должностных лиц, от 7000 до 70 000 — на юридических лиц.
Елочные базары будут работать ежедневно с 9.00 до 20.00 до 31 декабря по следующим адресам:
- ул. Оборонная, д. 85, у ТЦ «Перекопский»;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Кауля, д. 13, корпус 1;
- пр-т Ленина, д. 129−131;
- пр-т Ленина, д. 111;
- пр-т Ленина, д. 123;
- пос. Южный, ул. Автомобилистов, д. 23;
- пр-т Ленина, д. 54;
- ул. Оружейная/ул. 9 Мая;
- ул. Кабакова, д. 79;
- пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1;
- Красноармейский пр-т, д. 21, около магазина «Вернисаж»;
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), четная сторона;
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна), четная сторона;
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);
- ул. Фрунзе, д. 7-б;
- ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр-та до ул. Сойфера), нечетная сторона;
- ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до Коминтерна), нечетная сторона;
- ул. Комсомольская/ул. М. Горького;
- ул. Октябрьская, д. 201-а-203;
- Московское шоссе, д. 2-е (разворотное кольцо);
- ул. Луначарского, д. 63, ост. «Заварная»;
- ул. Октябрьская, д. 77;
- ул. Металлургов, д. 86;
- ул. Металлургов, д. 43;
- ул. Ложевая, д. 126;
- ул. Металлургов, д. 63;
- ул. Вильямса, д. 32;
- ул. Кутузова. д. 13;
- ул. Вильямса/ул. Хворостухина;
- ул. Ложевая/ул. Степанова, около почты;
- ул. Кутузова/ул. Бондаренко.