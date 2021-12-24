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Где жителям Тульской области нужно предъявлять QR-коды: разъяснения правительства
Фото из архива MySlo

Где жителям Тульской области нужно предъявлять QR-коды: разъяснения правительства

Можно ли попасть на утренник в детский сад и как работают ночные клубы? Давайте разбираться вместе.

В четверг, 23 декабря, губернатор Алексей Дюмин отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации спортивных клубах и ФОКах, а также приостановил до 9 января действие этого требования в отношении ресторанов, кафе и баров.

У туляков осталась масса вопросов о том, где же всё-таки нужно предъявлять QR-код. В Instagram-аккаунте правительства Тульской области развернулась оживлённая дискуссия. Для вас мы собрали ответы на самые актуальные и популярные вопросы. Итак, давайте разбираться вместе.

Когда в кафе или ресторан можно пройти без предъявления QR-кода?

С 23 декабря по 9 января 2022 года.

Когда в фитнес-клуб или ФОК можно пройти без предъявления QR-кода?

Требование о предъявлении QR-кодов при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом, отменено с 23 декабря. Срок действия в отношении него не устанавливался.

Нужно ли предъявлять QR-код при посещении спортивных соревнований в качестве зрителя?

Да, нужно. Это требование не отменялось.

Нужно ли предъявлять QR-код при посещении театра или кинотеатра?

Да, нужно. Это требование тоже сохранено. Также оно распространяется на концертные площадки, цирк, боулинги, бильярдные и гостиницы. QR-код нужен только взрослым, дети могут посещать эти места без него.

Нужен ли QR-код для посещения ночного клуба?

В зависимости от формата его работы. Если клуб действует, как заведение общепита, QR-код для его посещения не требуется. Но если в клубе проводится, например, концерт, то QR-код нужен.

Могут ли родители посетить новогодние утренники в детских садах?

Нет, даже при наличии QR-кода. Для предотвращения распространения коронавируса новогодние утренники в детских учреждениях должны проходить без приглашения родителей, аниматоров и фотографов. Допустим дистанционный формат — например, онлайн-трансляции.

Как происходят плановые госпитализации в медучреждения?

В медицинских организациях для недопущения распространения COVID-19 при плановой госпитализации в круглосуточный и дневной стационар осуществляется забор анализа методом ПЦР, отрицательный результат которого подтверждает, что пациент или его законный представитель здоровы. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии областного минздрава: 8(800)44-44-003.

Исходя из чего вводятся и отменяются ограничения на посещение тех или иных объектов или мероприятий?

Все меры принимаются и отменяются с учётом необходимости поддержки экономики при безусловном приоритете сохранения жизни и здоровья людей.

Сюжет: Коронавирус
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