Во сколько обойдется новогодняя аренда жилья в Туле
Тула сильно прибавила в ценах на аренду жилья с прошлого Нового года. Это выяснили аналитики ЦИАН.
Аналитики Циан выяснили, сколько стоит аренда жилья на новогодние праздники в пригородах и самых популярных туристических локациях России.
Новогодние праздники — самый «жаркий» сезон на рынке посуточной аренды загородных домов. В период с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в 3−4 раза. Аналитики подсчитали, что три дня проживания в арендованном загородном доме обойдутся в ту же сумму, что и два летних месяца в том же доме при условиях долгосрочной аренды. Вместо трех дней в коттедже на Новый год можно улететь на неделю в Египет.
Посуточная аренда квартиры в новогоднюю ночь обойдется в 2−3 раза дороже, чем в другие дни. Наибольшая наценка в городах «Золотого кольца” и других туристических локациях вокруг Москвы, таких как Тула, Тверь, Рязань. Здесь ставка аренды значительно ниже, чем в «столицах” (в среднем — 4,7 тыс. рублей).
В лидерах по ценам (5,3 тыс. рублей) и их динамике (+25%) Тула, которая стала популярным туристическим направлением среди москвичей:
можно достаточно быстро добраться, много интересных мест для посещения, активно реализуются программы по благоустройству городской территории.
Средние ставки посуточной аренды на Новый год в исторических городах
|
Город
|
Ставка аренды, тыс. рублей
|
Динамика цен за год
|
НГ 2021
|
НГ 2022
|
Тула
|
4,3
|
5,3
|
25,0%
|
Тверь
|
4,2
|
4,5
|
7,5%
|
Рязань
|
4,0
|
4,4
|
9,2%
|
Псков
|
4,2
|
4,5
|
6,8%
|
Великий Новгород
|
4,3
|
4,0
|
-7,8%