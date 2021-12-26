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Во сколько обойдется новогодняя аренда жилья в Туле

Во сколько обойдется новогодняя аренда жилья в Туле

Тула сильно прибавила в ценах на аренду жилья с прошлого Нового года. Это выяснили аналитики ЦИАН.

Аналитики Циан выяснили, сколько стоит аренда жилья на новогодние праздники в пригородах и самых популярных туристических локациях России.

Новогодние праздники — самый «жаркий» сезон на рынке посуточной аренды загородных домов. В период с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в 3−4 раза. Аналитики подсчитали, что три дня проживания в арендованном загородном доме обойдутся в ту же сумму, что и два летних месяца в том же доме при условиях долгосрочной аренды. Вместо трех дней в коттедже на Новый год можно улететь на неделю в Египет.

Посуточная аренда квартиры в новогоднюю ночь обойдется в 2−3 раза дороже, чем в другие дни. Наибольшая наценка в городах «Золотого кольца” и других туристических локациях вокруг Москвы, таких как Тула, Тверь, Рязань. Здесь ставка аренды значительно ниже, чем в «столицах” (в среднем — 4,7 тыс. рублей).

В лидерах по ценам (5,3 тыс. рублей) и их динамике (+25%) Тула, которая стала популярным туристическим направлением среди москвичей:

можно достаточно быстро добраться, много интересных мест для посещения, активно реализуются программы по благоустройству городской территории.

Средние ставки посуточной аренды на Новый год в исторических городах

Город

 

Ставка аренды, тыс. рублей

Динамика цен за год

НГ 2021

НГ 2022

Тула

4,3

5,3

25,0%

Тверь

4,2

4,5

7,5%

Рязань

4,0

4,4

9,2%

Псков

4,2

4,5

6,8%

Великий Новгород

4,3

4,0

-7,8%

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:35 0
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