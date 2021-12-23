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На дорогах Тулы и области установили новые камеры: карта
Фото из архива Myslo.

На дорогах Тулы и области установили новые камеры: карта

Раскрываем адреса стационарных камер.

На дорогах Тульской области установили 26 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены, проведены пуско-наладочные работы, в настоящий момент их вводят в эксплуатацию.

Среди нарушений, которые фиксируют комплексы:

  • превышение установленного скоростного режима,
  • выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,
  • движение по обочине и др.

Новые камеры установили по следующим адресам:

  • п. Бородинский, пересечение ул. Комсомольской и ул. Пушкина
  • «Донской- Богородицк», км 14+822
  • «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево», км 130+369
  • «Лапотково-Ефремов», км 46+665
  • «Лапотково-Ефремов», км 62+579
  • «Лапотково-Ефремов», км 69+815
  • «Лапотково-Ефремов», км 97+155
  • «Чекалин-Суворов-Ханино», км 14+510
  • «Тула-Алексин», км 26+800
  • «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес», км 37+165
  • «Железня-Алексин», км 3+088
  • Тула, ул. Советская, д.110
  • «Тула-Демидовский карьер-Шатск»
  • «Тула-Новомосковск», км 14+074
  • «Тула-Новомосковск», км 21+314
  • «Тула-Новомосковск», км 22+669
  • «Тула-Новомосковск», км 48+140
  • «Тула-Новомосковск», км 53+097
  • «Голодское-Суворов-Одоев», км 48+440
  • Щекино, ул. Болдина, д. 36
  • «Алексин-Заокский», км 3+968
  • «Кашира-С. Пруды-Кимовск-Узловая», км 126+640
  • «Малахово-Заокский-музей Поленово», км 1+789
  • «Тула-Ленинский», км 12+445
  • Болохово, пересечение ул. Соловцова-ул. Советской
  • Новомосковск, пересечение а/д М-4 «Дон»-Новомосковск и ул. Аэропорт.

Подробнее смотрите на карте:

 

Всего в Тульской области установлено 216 стационарных комплексов и 36 передвижных.

Подробная информация о местах размещения комплексов – на портале «Открытые данные».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:53 +1
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