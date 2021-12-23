Фото из архива Myslo.
На дорогах Тулы и области установили новые камеры: карта
Раскрываем адреса стационарных камер.
На дорогах Тульской области установили 26 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены, проведены пуско-наладочные работы, в настоящий момент их вводят в эксплуатацию.
Среди нарушений, которые фиксируют комплексы:
- превышение установленного скоростного режима,
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,
- движение по обочине и др.
Новые камеры установили по следующим адресам:
- п. Бородинский, пересечение ул. Комсомольской и ул. Пушкина
- «Донской- Богородицк», км 14+822
- «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево», км 130+369
- «Лапотково-Ефремов», км 46+665
- «Лапотково-Ефремов», км 62+579
- «Лапотково-Ефремов», км 69+815
- «Лапотково-Ефремов», км 97+155
- «Чекалин-Суворов-Ханино», км 14+510
- «Тула-Алексин», км 26+800
- «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес», км 37+165
- «Железня-Алексин», км 3+088
- Тула, ул. Советская, д.110
- «Тула-Демидовский карьер-Шатск»
- «Тула-Новомосковск», км 14+074
- «Тула-Новомосковск», км 21+314
- «Тула-Новомосковск», км 22+669
- «Тула-Новомосковск», км 48+140
- «Тула-Новомосковск», км 53+097
- «Голодское-Суворов-Одоев», км 48+440
- Щекино, ул. Болдина, д. 36
- «Алексин-Заокский», км 3+968
- «Кашира-С. Пруды-Кимовск-Узловая», км 126+640
- «Малахово-Заокский-музей Поленово», км 1+789
- «Тула-Ленинский», км 12+445
- Болохово, пересечение ул. Соловцова-ул. Советской
- Новомосковск, пересечение а/д М-4 «Дон»-Новомосковск и ул. Аэропорт.
Подробнее смотрите на карте:
Всего в Тульской области установлено 216 стационарных комплексов и 36 передвижных.
Подробная информация о местах размещения комплексов – на портале «Открытые данные».
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