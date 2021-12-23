На дорогах Тулы и области установили новые камеры: карта

Фото из архива Myslo.

На дорогах Тульской области установили 26 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены, проведены пуско-наладочные работы, в настоящий момент их вводят в эксплуатацию.

Среди нарушений, которые фиксируют комплексы:

превышение установленного скоростного режима,

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,

движение по обочине и др.

Новые камеры установили по следующим адресам:

п. Бородинский, пересечение ул. Комсомольской и ул. Пушкина

«Донской- Богородицк», км 14+822

«Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево», км 130+369

«Лапотково-Ефремов», км 46+665

«Лапотково-Ефремов», км 62+579

«Лапотково-Ефремов», км 69+815

«Лапотково-Ефремов», км 97+155

«Чекалин-Суворов-Ханино», км 14+510

«Тула-Алексин», км 26+800

«Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес», км 37+165

«Железня-Алексин», км 3+088

Тула, ул. Советская, д.110

«Тула-Демидовский карьер-Шатск»

«Тула-Новомосковск», км 14+074

«Тула-Новомосковск», км 21+314

«Тула-Новомосковск», км 22+669

«Тула-Новомосковск», км 48+140

«Тула-Новомосковск», км 53+097

«Голодское-Суворов-Одоев», км 48+440

Щекино, ул. Болдина, д. 36

«Алексин-Заокский», км 3+968

«Кашира-С. Пруды-Кимовск-Узловая», км 126+640

«Малахово-Заокский-музей Поленово», км 1+789

«Тула-Ленинский», км 12+445

Болохово, пересечение ул. Соловцова-ул. Советской

Новомосковск, пересечение а/д М-4 «Дон»-Новомосковск и ул. Аэропорт.

Подробнее смотрите на карте:

Всего в Тульской области установлено 216 стационарных комплексов и 36 передвижных.

Подробная информация о местах размещения комплексов – на портале «Открытые данные».