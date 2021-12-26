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МВД начнет выдавать электронные паспорта в январе 2023 года
Фото government.ru.

МВД начнет выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

Паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный.

Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, пишет РИА со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову. Назван и предположительный срок введения таких паспортов - январь 2023 года.
 
МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца. Новый паспорт будет выглядеть как обычная пластиковая карта с электронным носителем информации.
 
Паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный. Выдавать такие паспорта будут по желанию.

 

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вчера, в 22:01 −2
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