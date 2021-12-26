МВД начнет выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

Фото government.ru.

Паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный.

Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, пишет РИА со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову. Назван и предположительный срок введения таких паспортов - январь 2023 года.

МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца. Новый паспорт будет выглядеть как обычная пластиковая карта с электронным носителем информации.