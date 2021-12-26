В Центральном парке открылся самый большой каток Тульской области

Фото Андрея Прокуратова.

В этом году площадь катка у «Зеленой планеты» в Белоусовском парке составила 7,5 тысяч квадратных метров.

26 декабря в ЦПКиО им. Белоусова состоялась церемония открытия самого большого катка региона с естественным покрытием.

Для катания залит как основной круг, так и прилегающие аллеи.

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00. Вход свободный.

«Наслаждайтесь свежим воздухом и спортивной атмосферой. Впереди большие новогодние каникулы, проведите их с пользой для себя и своего здоровья», — сказал на открытии катка министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Праздник по случаю открытия катка удался. Зрителей бесплатно угощали глинтвейном, желающие участвовали в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Для зрителей приготовили концертную программу с участием тульских вокалистов, группы «Тоника», а также барабанного шоу самого яркого ударника Москвы Антона Трифа.

Всего в регионе организована работа порядка 130 площадок для катания на коньках. Покататься на лыжах можно на территории ЛЦ «Веденино» и базы «Спартак», также работают пункты прокатов в тульских парках.