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В Центральном парке открылся самый большой каток Тульской области
Фото Андрея Прокуратова.

В Центральном парке открылся самый большой каток Тульской области

В этом году площадь катка у «Зеленой планеты» в Белоусовском парке составила 7,5 тысяч квадратных метров.

26 декабря в ЦПКиО им. Белоусова состоялась церемония открытия самого большого катка региона с естественным покрытием.
 
Для катания залит как основной круг, так и прилегающие аллеи.
 
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00. Вход свободный.
 
«Наслаждайтесь свежим воздухом и спортивной атмосферой. Впереди большие новогодние каникулы, проведите их с пользой для себя и своего здоровья», — сказал на открытии катка министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.
 
Праздник по случаю открытия катка удался. Зрителей бесплатно угощали глинтвейном, желающие участвовали в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Для зрителей приготовили концертную программу с участием тульских вокалистов, группы «Тоника», а также барабанного шоу самого яркого ударника Москвы Антона Трифа.
 
 

Всего в регионе организована работа порядка 130 площадок для катания на коньках. Покататься на лыжах можно на территории ЛЦ «Веденино» и базы «Спартак», также работают пункты прокатов в тульских парках.
 
Где в Туле покататься на коньках, лыжах, сноубордах и тюбинге, читайте в обзоре Myslo.
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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