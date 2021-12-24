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Как Тула отметит Новый год: праздничная афиша

Как Тула отметит Новый год: праздничная афиша

Рассказываем, какие события ждут туляков в новогодние праздники. Массовых мероприятий на площади Ленина, как и в прошлом году, из-за коронавируса не будет.

Площадь Ленина

Казанская набережная

Типография

Тульские парки

Добродей

Октава

ГИМ

Ясная Поляна

Куликово поле

 

Площадь Ленина

31 декабря

23.00 — 2.00

  • прямая видеотрансляция поздравления президента РФ В. В. Путина.
  • фейерверк,
  • видеотрансляция новогодних концертно-развлекательных программ.

2 — 5 января 2022 года

14.00 — 19.00 — Мандариновый сочельник. Спектакль «Мандариновая принцесса»

Улица Металлистов — Крестовоздвиженская площадь

27 декабря — 7 января

Фестиваль-конкурс новогодних креативных елок

Казанская набережная

1 января

12.00 — 13.00 — легкоатлетический забег «Новогодняя миля»

2 января

11.00 — 12.00 — мастер-класс по северной ходьбе

13.00 — 15.00 — игровая программа «Тигриные забавы»

3 января

16.00 — 18.00 — игровая программа «День гирляндных огней и бенгальских искр».

4 января

11.00 — 12.00 — спортивный праздник североходцев «Новогодний хоровод»

16.00 — 19.00 — новогоднее after-party «Полярный экспресс»

5 января

13.00 — 15.00 — игровая программа «День маленьких историй»

6 января

13.00 — 15.00 — Рождественский сочельник. Фольклорный праздник

7 января

18.00 — 21.00 — праздничная концертно-развлекательная программа «С Рождеством, или До новых встреч!»

Церемония награждения победителей конкурса-фестиваля «Новогодняя креативная елка»

Рождественский спектакль «Щелкунчик, программа «Рождественский звон», «Бал бенгальских огней»,

Рождественский фейерверк.

Полное расписание — по ссылке.

На улицах Тулы

С 1 по 9 января по маршруту № 14 будет курсировать ретротрамвай.

2−5 января в праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками. Рекомендуемый возраст детей: 6−12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода у взрослого обязательно).

2 и 3 января 16.00 — 20.00 — «Огни новогодней елки». Празднично украшенные платформы повезут по городу новогоднее настроение и свечи, символически зажженные от главной елки Тулы. Любой туляк сможет прийти к платформе, получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом.

Платформы начнут свое путешествие в 16.00 от «ЛикёркиЛофт» и будут делать остановки в определенных местах: площадь перед автовокзалом, СПАР на Зеленстрое, сквер «Тульское чаепитие».

Типография

1 января LINE UP

  • 1.00 — niktoneuznaedt
  • 2.00 — Паша Южный
  • 3.00 — спэшл поздравления + фейерверк и бенгальские огни + всякое разное

Продолжаем вечер на танцполе:

  • 3.30 — Nepravdanepravda
  • 4.30 — Idzhi
  • 5.30 — Pavel SVZ

3 января — вечеринка «90's VS нулевые».

Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов — этот плейлист точно не заставит вас скучать.

Подробнее — по ссылке.

Центральный парк

1, 8 января в 9.00 — parkrun, бег в парке. Площадка у здания администрации

1−8 января 13.00 — 18.00 — концерты, ярмарка, конкурсы и игры, фотозона, акция «КостерОК». Фонтанная площадь.

1−7 января 10.00−22.00 — «КиноКаток» — активности на льду дополнят показом фильмов, мюзиклов и мультиков. Большой круг, каток.

1−7 января 10.00 — 13.00, 14.00 — 16.00 — резиденция Деда Мороза. Детский городок

1−7 января в 18.00 — пиротехническое шоу

8 января 10.00 — региональный этап соревнований «Золотая шайба». Хоккейная коробка.

3, 5, 7, 10 января в 9.00 — занятия «Группа здоровья». Площадка за кафе «Елочка»

4, 8 января в 10.00 и 5 в 18.00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе. Площадка за кафе «Елочка»

9 января в 15.00 — музыкальная трансляция. Фонтанная площадь.

5 и 7 января в 17.00 — тренировки по хоккею для детей 7−12 лет. Хоккейная коробка.

Комсомольский и Пролетарский парки

3,4,7 января 10.00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе. Эстрада

1,2,4,5,7 января 12.00 — «Волшебный лед», катания с любимыми сказочными персонажами на катке. Хоккейная коробка.

14.00 — 17.00 — концерт с выступлением тульских вокалистов. Эстрада.

Парк «Патриот-Тула»

2 января 13.00 и 7 января 10.30 — спектакль «Ночь перед Рождеством». Запись по тел. 8 (961)266−77−82.

Городское пространство «Искра»

30 декабря — 8 января — ежегодная новогодняя ярмарка

Согревающие напитки, музыка, вкусная еда и не только — будут доступны для гостей ежедневно с 16.00 до 00.00.

Ремесленный двор «Добродей»

2, 3 января с 11.00 до 18.00 для организованных групп (по предварительной записи): интерактивные программы «Ремесленные сказки дедушки Иринея», «Чаепитие у Левши»

для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): игровые программы «Играем по-тульски», мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, чеканке, ковке, гравировке, резьбе по дереву; экскурсии в «Кустарном антимузее» и выставочном комплексе «Тульский резной наличник»;

4 января с 11.00 до 18.00 для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): игровые программы «Играем по-тульски»;

мастер-классы по росписи тульской забавы «фурчалка», гравировка «Именная ложка», мастер-класс по горячей обработке металла «Подкова»; экскурсии в Кустарном антимузее и выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

5 января с 11.00 до 18.00 для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): мастер-классы по холодной обработке металла «Древнерусский браслет», резьбе по дереву, «Бычок смоляной бочок»; экскурсии в «Кустарном антимузее» и выставочном комплексе «Тульский резной наличник»; игровые программы «Играем по-тульски»;

7 января с 11.00 до 18.00 для организованных групп (по предварительной записи): музыкальное представление народных святочных обычаев и традиций «Мы искали коляду в добродеевом двору» (фольклорный театр «Булыжник»), интерактивные программы «Ремесленные сказки дедушки Иринея», «Чаепитие у Левши».

Для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): игровые программы «Играем по-тульски», мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, чеканке, ковке, гравировке, резьбе по дереву, экскурсии в «Кустарном антимузее» и выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

Вход на территорию ремесленного двора и программы «Играем по-тульски» — бесплатно.

Стоимость мастер-классов и экскурсий уточняйте на сайте «Добродея».

Телефоны для предварительной записи: +7 (953) 199-71-88, +7 (4872) 35-25-00.

Вход на мероприятия возможен только при наличии qr-кода. Правило действует для граждан старше 18 лет.

Творческий кластер «Октава»

Концерты, спектакли, научные и химические шоу, мастер-классы, рождественский маркет — все это только малая часть того, что будет ждать вас на новогодние каникулы в кластере. Всего в «Октаве» пройдет больше 50 разнообразных мероприятий.

1 января

19.00 — DJ SET (6+), бесплатно

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+), бесплатно

2 января

16.00 — Научное крио-шоу (6+, бесплатно)

18.00 — Мастер класс по изготовлению свечей (6+, бесплатно)

19.00 — Концерт «Акустик Бой», (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

3 января

12.00 и 15.00 — Детский спектакль «Человеткин» + мастер-класс (6+, 800 рублей)

13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)

16.00 — Мастер класс «Шарнирная кукла» (6+, бесплатно)

18.00 — Мастер класс «Гирлянды» (6+, бесплатно)

19.00 — Концерт «Михаил Мишурис» (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

4 января

12.00 и 15.00 — Детский спектакль «Человеткин» + мастер-класс (6+, 800 рублей)

13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)

16.00 — Мастер-класс «Мандала» (6+, бесплатно)

18.00 — Мастер-класс «Светотень и техника теневого театра» (6+, бесплатно)

19.00 — Концерт «Мара» (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

5 января

13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)

15.00 — Новогоднее приключение с GameDevLab (12+, бесплатно)

16.00 — Мастер-класс «Роспись пряников» (6+, бесплатно)

18.00 — Театр «Дом под столом» (театральная фантазия по мотивам Корнея Чуковского) (6+, бесплатно)

19.00 — Концерт «Банк» (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

6 января

13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)

16.00 — Мастер-класс по изготовлению изделий из керамики (6+, бесплатно)

18.00 — Спектакль «Мне очень нужна звезда» театра «Нужная звезда» (6+, бесплатно)

19.00 — Фестиваль «Джазовая провинция» (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

7 января

13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)

12.00 — Рождественский маркет (6+, бесплатно)

15.00 — Новогоднее приключение с GameDevLab (12+, бесплатно)

16.00 — Фотосессия с хаски, поздравление от Гринча (6+, бесплатно)

19.00 — Концерт группы «RHO» (6+, бесплатно)

8 января

13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)

13.00 — Занятие «Мозаика как отдельный вид искусства» (12+, рублей)

16.00 — Мастер-класс «Слаймы» (6+, бесплатно)

18.00 — Химическое шоу (6+, бесплатно)

19.00 — Концерт Django Friends (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

9 января

15.00 — «Керамический коворкинг» с Еленой Палевской (12+, 800 рублей)

19.00 — Концерт «Дороги меняют цвет» (6+, бесплатно)

19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)

Филиал Исторического музея в Туле

2-10 января

Новогодняя театрализованная программа «Новый год и Рождество в эпоху Романовых», 7+

Вы окажетесь в сказке, где встретятся персонажи из разных эпох и стран. Проводником будет муза истории Клио. С ней вы пройдете по боярским палатам и дворцам российских правителей, узнаете, как складывались традиции празднования Нового года и Рождества в России. Поможете боярыне подготовиться к рождественскому пиру и познакомитесь с императрицей, которая завела обычай наряжать елку. Заглянете и в дома дворян, где тоже отмечали Новый год и Рождество. Между делом изготовите праздничную открытку и разучите бальный танец.

Мастер-класс «История елочной игрушки», 5+

Посетители узнают о традициях украшения новогодней ёлки в императорской России и Советском Союзе и изготовят собственные новогодние игрушки из папье-маше, фольги и бумаги. Украшения можно будет забрать домой как сувенир.

Возможно дополнение программ эксклюзивным подарком от Исторического музея — шёлковой елочной игрушкой ручной работы и набором для ее украшения.

Купить билеты можно на сайте ГИМ или по телефону +7 (4872) 77-31-65.

Вход на все программы посетителям старше 18 лет возможен только при наличии QR-кода.

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

2 и 3 января в 11.00 и 13.00 — новогодние утренники в яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, д. 142-а). Дети и родители станут активными участниками праздничной программы вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. В концертную программу войдут выступления театра танца «Элегия», театральной студии «Бенефис» и вокальной студии «Карусельки».

Стоимость билетов: детский билет — 100 рублей, взрослый билет — 200 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке.

6 и 8 января — программа «Рождественская сказка».

В этой программе в игровой форме расскажут о традициях празднования Рождества на Руси и о том, как отмечали этот праздник в семье Толстых. Гостей также ждет представление в вертепе и рождественские гадания, колядки в Кучерской избе и яснополянское чаепитие. А после — прогулка в санях и рождественский мастер-класс.

Количество участников программы ограничено.

Стоимость билетов — 700 руб. (детский), 750 руб. (взрослый).

Забронировать билеты, подобрать удобное для вас время и получить подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (48751) 76−1-10.

Посетить мероприятия можно будет только при предоставлении QR-кода.

Куликово поле

Кимовский район, с. Монастырщино.
 
1−9 января в 11.00 — 15.00 — квест «Новый год с Принцессой». Посетителей приглашают в увлекательное путешествие по Конному двору. Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость — 400 рублей.
 
1−9 января в 12.00 — 14.00 — катание на санях. Не было у русского народа веселее зимней забавы, чем катание на санях. Волшебный звон колокольчика, искрящийся снег, румяное от свежего ветра лицо, скорость — впечатления просто фантастические! Такое развлечение подходит абсолютно всем: дружным компаниям, влюбленным парам, семьям с детьми всех возрастов. Прокатиться можно как на расписных санях, так и на розвальнях. Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость — 200 рублей.
 
Подробная информация и бронирование мест по телефонам: +7 (48735)5−17−55, +7 (961) 261-31-02.
 
 
Село Красный Холм (Тульская область, Куркинский район, 1 км
от д. Ивановка).
 
2 января в 14.00 — квест «Путешествие в историю».
Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом в Красном Холме. В путевом листе — несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования — панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала. Возрастные рекомендации — 12+. Стоимость — 100 рублей.
 
3 января в 14.00 — тематическая программа с мастер-классом «Как встречали Новый год в старину». Участники программы познакомятся с историей Деда Мороза и Снегурочки, елочных украшений, новогодних и рождественских традиций. Возрастные рекомендации: 7+. Стоимость — 100 рублей.
 
6 января в 12.00 — квест «Рождественские приключения детей и их родителей». Участники квеста узнают историю праздника Рождества Христова, народные традиции и обычаи, связанные с ним.
Возрастные рекомендации: 7+. Стоимость — 150 рублей.
 
Подробная информация по телефону: +7 (48743) 3−12−44.
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