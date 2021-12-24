Как Тула отметит Новый год: праздничная афиша
Рассказываем, какие события ждут туляков в новогодние праздники. Массовых мероприятий на площади Ленина, как и в прошлом году, из-за коронавируса не будет.
Площадь Ленина
31 декабря
23.00 — 2.00
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прямая видеотрансляция поздравления президента РФ
В. В. Путина.
- фейерверк,
- видеотрансляция новогодних концертно-развлекательных программ.
2 — 5 января 2022 года
14.00 — 19.00 — Мандариновый сочельник. Спектакль «Мандариновая принцесса»
Улица Металлистов — Крестовоздвиженская площадь
27 декабря — 7 января
Фестиваль-конкурс новогодних креативных елок
Казанская набережная
1 января
12.00 — 13.00 — легкоатлетический забег «Новогодняя миля»
2 января
11.00 — 12.00 — мастер-класс по северной ходьбе
13.00 — 15.00 — игровая программа «Тигриные забавы»
3 января
16.00 — 18.00 — игровая программа «День гирляндных огней и бенгальских искр».
4 января
11.00 — 12.00 — спортивный праздник североходцев «Новогодний хоровод»
16.00 — 19.00 — новогоднее after-party «Полярный экспресс»
5 января
13.00 — 15.00 — игровая программа «День маленьких историй»
6 января
13.00 — 15.00 — Рождественский сочельник. Фольклорный праздник
7 января
18.00 — 21.00 — праздничная концертно-развлекательная программа «С Рождеством, или До новых встреч!»
Церемония награждения победителей конкурса-фестиваля «Новогодняя креативная елка»
Рождественский спектакль «Щелкунчик, программа «Рождественский звон», «Бал бенгальских огней»,
Рождественский фейерверк.
Полное расписание — по ссылке.
На улицах Тулы
С 1 по 9 января по маршруту № 14 будет курсировать ретротрамвай.
2−5 января в праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками. Рекомендуемый возраст детей: 6−12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода у взрослого обязательно).
2 и 3 января 16.00 — 20.00 — «Огни новогодней елки». Празднично украшенные платформы повезут по городу новогоднее настроение и свечи, символически зажженные от главной елки Тулы. Любой туляк сможет прийти к платформе, получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом.
Платформы начнут свое путешествие в 16.00 от «ЛикёркиЛофт» и будут делать остановки в определенных местах: площадь перед автовокзалом, СПАР на Зеленстрое, сквер «Тульское чаепитие».
Типография
1 января LINE UP
- 1.00 — niktoneuznaedt
- 2.00 — Паша Южный
- 3.00 — спэшл поздравления + фейерверк и бенгальские огни + всякое разное
Продолжаем вечер на танцполе:
- 3.30 — Nepravdanepravda
- 4.30 — Idzhi
- 5.30 — Pavel SVZ
3 января — вечеринка «90's VS нулевые».
Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов — этот плейлист точно не заставит вас скучать.
Подробнее — по ссылке.
Центральный парк
1, 8 января в 9.00 — parkrun, бег в парке. Площадка у здания администрации
1−8 января 13.00 — 18.00 — концерты, ярмарка, конкурсы и игры, фотозона, акция «КостерОК». Фонтанная площадь.
1−7 января 10.00−22.00 — «КиноКаток» — активности на льду дополнят показом фильмов, мюзиклов и мультиков. Большой круг, каток.
1−7 января 10.00 — 13.00, 14.00 — 16.00 — резиденция Деда Мороза. Детский городок
1−7 января в 18.00 — пиротехническое шоу
8 января 10.00 — региональный этап соревнований «Золотая шайба». Хоккейная коробка.
3, 5, 7, 10 января в 9.00 — занятия «Группа здоровья». Площадка за кафе «Елочка»
4, 8 января в 10.00 и 5 в 18.00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе. Площадка за кафе «Елочка»
9 января в 15.00 — музыкальная трансляция. Фонтанная площадь.
5 и 7 января в 17.00 — тренировки по хоккею для детей 7−12 лет. Хоккейная коробка.
Комсомольский и Пролетарский парки
3,4,7 января 10.00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе. Эстрада
1,2,4,5,7 января 12.00 — «Волшебный лед», катания с любимыми сказочными персонажами на катке. Хоккейная коробка.
14.00 — 17.00 — концерт с выступлением тульских вокалистов. Эстрада.
Парк «Патриот-Тула»
2 января 13.00 и 7 января 10.30 — спектакль «Ночь перед Рождеством». Запись по тел. 8 (961)266−77−82.
Городское пространство «Искра»
30 декабря — 8 января — ежегодная новогодняя ярмарка
Согревающие напитки, музыка, вкусная еда и не только — будут доступны для гостей ежедневно с 16.00 до 00.00.
Ремесленный двор «Добродей»
2, 3 января с 11.00 до 18.00 для организованных групп (по предварительной записи): интерактивные программы «Ремесленные сказки дедушки Иринея», «Чаепитие у Левши»
для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): игровые программы «Играем по-тульски», мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, чеканке, ковке, гравировке, резьбе по дереву; экскурсии в «Кустарном антимузее» и выставочном комплексе «Тульский резной наличник»;
4 января с 11.00 до 18.00 для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): игровые программы «Играем по-тульски»;
мастер-классы по росписи тульской забавы «фурчалка», гравировка «Именная ложка», мастер-класс по горячей обработке металла «Подкова»; экскурсии в Кустарном антимузее и выставочном комплексе «Тульский резной наличник».
5 января с 11.00 до 18.00 для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): мастер-классы по холодной обработке металла «Древнерусский браслет», резьбе по дереву, «Бычок смоляной бочок»; экскурсии в «Кустарном антимузее» и выставочном комплексе «Тульский резной наличник»; игровые программы «Играем по-тульски»;
7 января с 11.00 до 18.00 для организованных групп (по предварительной записи): музыкальное представление народных святочных обычаев и традиций «Мы искали коляду в добродеевом двору» (фольклорный театр «Булыжник»), интерактивные программы «Ремесленные сказки дедушки Иринея», «Чаепитие у Левши».
Для индивидуальных посетителей (без предварительной записи): игровые программы «Играем по-тульски», мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, чеканке, ковке, гравировке, резьбе по дереву, экскурсии в «Кустарном антимузее» и выставочном комплексе «Тульский резной наличник».
Вход на территорию ремесленного двора и программы «Играем по-тульски» — бесплатно.
Стоимость мастер-классов и экскурсий уточняйте на сайте «Добродея».
Телефоны для предварительной записи:
Вход на мероприятия возможен только при наличии qr-кода. Правило действует для граждан старше 18 лет.
Творческий кластер «Октава»
Концерты, спектакли, научные и химические шоу, мастер-классы, рождественский маркет — все это только малая часть того, что будет ждать вас на новогодние каникулы в кластере. Всего в «Октаве» пройдет больше 50 разнообразных мероприятий.
1 января
19.00 — DJ SET (6+), бесплатно
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+), бесплатно
2 января
16.00 — Научное крио-шоу (6+, бесплатно)
18.00 — Мастер класс по изготовлению свечей (6+, бесплатно)
19.00 — Концерт «Акустик Бой», (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
3 января
12.00 и 15.00 — Детский спектакль «Человеткин» + мастер-класс (6+, 800 рублей)
13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)
16.00 — Мастер класс «Шарнирная кукла» (6+, бесплатно)
18.00 — Мастер класс «Гирлянды» (6+, бесплатно)
19.00 — Концерт «Михаил Мишурис» (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
4 января
12.00 и 15.00 — Детский спектакль «Человеткин» + мастер-класс (6+, 800 рублей)
13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)
16.00 — Мастер-класс «Мандала» (6+, бесплатно)
18.00 — Мастер-класс «Светотень и техника теневого театра» (6+, бесплатно)
19.00 — Концерт «Мара» (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
5 января
13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)
15.00 — Новогоднее приключение с GameDevLab (12+, бесплатно)
16.00 — Мастер-класс «Роспись пряников» (6+, бесплатно)
18.00 — Театр «Дом под столом» (театральная фантазия по мотивам Корнея Чуковского) (6+, бесплатно)
19.00 — Концерт «Банк» (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
6 января
13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)
16.00 — Мастер-класс по изготовлению изделий из керамики (6+, бесплатно)
18.00 — Спектакль «Мне очень нужна звезда» театра «Нужная звезда» (6+, бесплатно)
19.00 — Фестиваль «Джазовая провинция» (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
7 января
13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)
12.00 — Рождественский маркет (6+, бесплатно)
15.00 — Новогоднее приключение с GameDevLab (12+, бесплатно)
16.00 — Фотосессия с хаски, поздравление от Гринча (6+, бесплатно)
19.00 — Концерт группы «RHO» (6+, бесплатно)
8 января
13.00 и 15.00 — Мастер-класс «Лазерная резка» (12+, 300 рублей)
13.00 — Занятие «Мозаика как отдельный вид искусства» (12+, рублей)
16.00 — Мастер-класс «Слаймы» (6+, бесплатно)
18.00 — Химическое шоу (6+, бесплатно)
19.00 — Концерт Django Friends (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
9 января
15.00 — «Керамический коворкинг» с Еленой Палевской (12+, 800 рублей)
19.00 — Концерт «Дороги меняют цвет» (6+, бесплатно)
19.00 — Вечер немецкого кино: кинопоказ и обсуждение (6+, бесплатно)
Филиал Исторического музея в Туле
2-10 января
Новогодняя театрализованная программа «Новый год и Рождество в эпоху Романовых», 7+
Вы окажетесь в сказке, где встретятся персонажи из разных эпох и стран. Проводником будет муза истории Клио. С ней вы пройдете по боярским палатам и дворцам российских правителей, узнаете, как складывались традиции празднования Нового года и Рождества в России. Поможете боярыне подготовиться к рождественскому пиру и познакомитесь с императрицей, которая завела обычай наряжать елку. Заглянете и в дома дворян, где тоже отмечали Новый год и Рождество. Между делом изготовите праздничную открытку и разучите бальный танец.
Мастер-класс «История елочной игрушки», 5+
Посетители узнают о традициях украшения новогодней ёлки в императорской России и Советском Союзе и изготовят собственные новогодние игрушки из папье-маше, фольги и бумаги. Украшения можно будет забрать домой как сувенир.
Возможно дополнение программ эксклюзивным подарком от Исторического музея — шёлковой елочной игрушкой ручной работы и набором для ее украшения.
Купить билеты можно на сайте ГИМ или по телефону
Вход на все программы посетителям старше 18 лет возможен только при наличии QR-кода.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
2 и 3 января в 11.00 и 13.00 — новогодние утренники в яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, д. 142-а). Дети и родители станут активными участниками праздничной программы вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. В концертную программу войдут выступления театра танца «Элегия», театральной студии «Бенефис» и вокальной студии «Карусельки».
Стоимость билетов: детский билет — 100 рублей, взрослый билет — 200 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке.
6 и 8 января — программа «Рождественская сказка».
В этой программе в игровой форме расскажут о традициях празднования Рождества на Руси и о том, как отмечали этот праздник в семье Толстых. Гостей также ждет представление в вертепе и рождественские гадания, колядки в Кучерской избе и яснополянское чаепитие. А после — прогулка в санях и рождественский мастер-класс.
Количество участников программы ограничено.
Стоимость билетов — 700 руб. (детский), 750 руб. (взрослый).
Забронировать билеты, подобрать удобное для вас время и получить подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (48751) 76−1-10.
Посетить мероприятия можно будет только при предоставлении QR-кода.