Алексей Дюмин помог исполнить новогодние мечты жителей области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Акция проводится в регионе уже пять лет.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе проводится акция исполнения новогодних желаний, которые поступили перед Новым годом в виде обращений по различным каналам связи.

Так, семья из Ленинского, в которой воспитываются 8 детей, получила сертификат на приобретение автомобиля. Новую машину сможет купить и молодой ученый из Кимовска Михаил.

Александр из Алексина давно хотел побывать на Параде Победы. Его мечта исполнится в следующем году.

Девятилетний Алексей и его младшая сестра Ольга из деревни Варваровка давно мечтали проехаться на патрульном автомобиле с экипажем ДПС. По просьбе губернатора это желание осуществили сотрудники тульской полиции.

Многодетная семья из Тулы получила в подарок две регулируемые парты для занятий.

Пенсионерке из Новомосковска, у которой газовая колонка пришла в негодность, установили новую.

Воспитанник областной школы олимпийского резерва Артем профессионально занимается лыжным спортом. В январе он будет участвовать в соревнованиях уже на новых лыжах, подаренных Алексеем Дюминым.

Дети из Щекино, Арсеньева, Тулы получили от губернатора планшеты и ноутбуки. Несколько семей получили бытовую технику.

Алексей Дюмин также принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Губернатор снял с елки шар с желанием от четырнадцатилетнего туляка Владислава. Мальчик увлекается плаванием, посещает инклюзивную студию «Радуга», участвует в различных конкурсах, занимает призовые места. Глава региона исполнил его желание - подарил мощный ноутбук для учебы и развлечений.