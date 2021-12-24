новости
новости
Регистрация
Медработникам Тульской области вручили ведомственные и региональные награды
Фото: minzdrav.tularegion.ru

Медработникам Тульской области вручили ведомственные и региональные награды

В клинико-диагностическом центре областной больницы состоялась церемония награждения медицинских работников.

Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков поблагодарил медиков за самоотверженный труд, напряженную работу, вклад в сохранение здоровья и жизни пациентов.

Он вручил ведомственные и региональные награды 51 сотруднику медицинских учреждений. За высокий профессионализм, ответственность и личный вклад в развитие здравоохранения региона 15 медработников поощрены Благодарственным письмом губернатора Тульской области.

За самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья при предупреждении, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, медалью «За самоотверженность и единство» награждены завотделением — врач-невролог отделения медицинской реабилитации стационара Городской больницы № 10 г. Тулы Наталья Бантыш и заведующий пульмонологическим отделением той же больницы Юрий Смирнов.

Галерея
Награждение медработников, Фото: 1
Награждение медработников, Фото: 2
Награждение медработников, Фото: 3
Награждение медработников, Фото: 4
Награждение медработников, Фото: 5
Награждение медработников, Фото: 6
Награждение медработников, Фото: 7
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:23 −2
Другие статьи по темам
Событие
награждение медиковмедицинские работникиторжественное мероприятиеМинздрав Тульской области
Люди
Дмитрий Марков
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где жителям Тульской области нужно предъявлять QR-коды: разъяснения правительства
Где жителям Тульской области нужно предъявлять QR-коды: разъяснения правительства
В тульском Михалково построят коттеджный поселок
В тульском Михалково построят коттеджный поселок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.