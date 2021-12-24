Медработникам Тульской области вручили ведомственные и региональные награды

Фото: minzdrav.tularegion.ru

Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков поблагодарил медиков за самоотверженный труд, напряженную работу, вклад в сохранение здоровья и жизни пациентов.

Он вручил ведомственные и региональные награды 51 сотруднику медицинских учреждений. За высокий профессионализм, ответственность и личный вклад в развитие здравоохранения региона 15 медработников поощрены Благодарственным письмом губернатора Тульской области.

За самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья при предупреждении, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, медалью «За самоотверженность и единство» награждены завотделением — врач-невролог отделения медицинской реабилитации стационара Городской больницы № 10 г. Тулы Наталья Бантыш и заведующий пульмонологическим отделением той же больницы Юрий Смирнов.