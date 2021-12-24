На новогодних праздниках в Туле будет действовать режим технологической тишины

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Оно прошло по поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева под председательством его первого заместителя Ильи Беспалова. В совещании приняли участие сотрудники администрации, ресурсоснабжающих организаций, представители МЧС и других служб.

Основная повестка дня – работа городских служб и ресурсоснабжающих организаций в период новогодних праздников.

Замглавы администрации Николай Вишнев отметил, что с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в городе объявлен режим технологической тишины – на объектах жизнеобеспечения рекомендовано проводить только неотложные аварийно-восстановительные работы.

Представители ресурсоснабжающих организаций по электро-, газо- и водоснабжению отчитались о формировании необходимых запасов материалов и создании аварийных бригад.

Поднимался вопрос по обеспечению резервными источниками питания. Илья Беспалов подчеркнул, что при аварийных отключениях электроэнергии работа генераторов должна быть организована в кратчайшие сроки – жители страдать не должны.

Городской пассажирский транспорт в новогодние праздники будет работать в режиме выходного дня. Илья Беспалов подчеркнул, что данная работа должна осуществляться в бесперебойном режиме, это касается и коммерческих перевозчиков.

Уборка города в новогодние праздники будет выполняться силами МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и подрядной организации АО «Спецавтохозяйство». Они продолжат работать в круглосуточном режиме.

В ходе мероприятия было отмечено, что особое внимание нужно уделить обработке спусков и подъемов, обеспечить наличие тягачей на случай необходимости. По итогам штаба сформирован список поручений для их исполнения всеми организациями по жизнеобеспечению города.