«Мне робота, а Диане – микрофон!»: публикуем трогательные письма Деду Морозу
Знакомьтесь с первыми участниками конкурса Myslo. Что просили юные туляки у главного новогоднего волшебника?
Пишет Ирина Чичикова:
— Автора письма зовут Ярослав, ему в январе исполнится 7 лет. Уже пошел в школу. Очень любит свою младшую сестричку Диану (ей 2 года), поэтому письмо пишет от двоих. Очень веселый и разносторонний мальчик. Ходит на кружок рисования и в секцию по брейк-дансу.
Олеся Фадеева написала:
— Это письмо мой сын Андрей Фадеев написал в классе, когда писали письма Деду Морозу. Андрей учится в 71-й школе, отличник! Висит на доске почета в школе. Очень любит свою сестренку Настю и маму. Так получилось, что я воспитываю детей одна, но мой сынок — настоящая моя опора. Он самый послушный и хороший мальчик. Я им очень горжусь!
Анастасия Васина рассказала:
— Письмо моя 10-летняя дочь Вероника отправила еще 13 ноября в Великий Устюг через почту. Фото, увы, нет. А просьба самая простая: ребенок захотел, чтобы в этом году Дед Мороз исполнил свое заветное желание.
Говорит, на Новый год случаются чудеса, и ей очень интересно, какое же у него желание.
Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?
Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.
А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!
Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.
Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.
Друзья, ждем ваших историй!