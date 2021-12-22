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«Мне робота, а Диане – микрофон!»: публикуем трогательные письма Деду Морозу

«Мне робота, а Диане – микрофон!»: публикуем трогательные письма Деду Морозу

Знакомьтесь с первыми участниками конкурса Myslo. Что просили юные туляки у главного новогоднего волшебника?

Пишет Ирина Чичикова:

— Автора письма зовут Ярослав, ему в январе исполнится 7 лет. Уже пошел в школу. Очень любит свою младшую сестричку Диану (ей 2 года), поэтому письмо пишет от двоих. Очень веселый и разносторонний мальчик. Ходит на кружок рисования и в секцию по брейк-дансу.

 

Олеся Фадеева написала:

— Это письмо мой сын Андрей Фадеев написал в классе, когда писали письма Деду Морозу. Андрей учится в 71-й школе, отличник! Висит на доске почета в школе. Очень любит свою сестренку Настю и маму. Так получилось, что я воспитываю детей одна, но мой сынок — настоящая моя опора. Он самый послушный и хороший мальчик. Я им очень горжусь!

 

Анастасия Васина рассказала:

— Письмо моя 10-летняя дочь Вероника отправила еще 13 ноября в Великий Устюг через почту. Фото, увы, нет. А просьба самая простая: ребенок захотел, чтобы в этом году Дед Мороз исполнил свое заветное желание.

Говорит, на Новый год случаются чудеса, и ей очень интересно, какое же у него желание.

 

Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!

 

Сюжет: Конкурс Myslo «Самое трогательное письмо Деду Морозу»
Конкурс Myslo: дарим снегокат за самое трогательное письмо Деду Морозу!
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Конкурс Myslo: дарим снегокат за самое трогательное письмо Деду Морозу!
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