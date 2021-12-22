«Мне робота, а Диане – микрофон!»: публикуем трогательные письма Деду Морозу

— Это письмо мой сын Андрей Фадеев написал в классе, когда писали письма Деду Морозу. Андрей учится в 71-й школе, отличник! Висит на доске почета в школе. Очень любит свою сестренку Настю и маму. Так получилось, что я воспитываю детей одна, но мой сынок — настоящая моя опора. Он самый послушный и хороший мальчик. Я им очень горжусь!

Анастасия Васина рассказала:

— Письмо моя 10-летняя дочь Вероника отправила еще 13 ноября в Великий Устюг через почту. Фото, увы, нет. А просьба самая простая: ребенок захотел, чтобы в этом году Дед Мороз исполнил свое заветное желание.

Говорит, на Новый год случаются чудеса, и ей очень интересно, какое же у него желание.

Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!