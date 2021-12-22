Уникальную школу на Северной Мызе достроят в 2022 году

По словам министра, одна из основных задач нацпроекта — строительство школ в микрорайонах и ликвидация второй смены.

В 2019 году в областном центре введен в эксплуатацию новый учебный корпус Центра образования № 4 на 100 мест. В сентябре этого года открыта школа на 600 мест в новом микрорайоне «Времена года». В следующем году будут сданы две новые школы в ЖК «Северная Мыза» города Тулы — на 1100 мест и в городе Донском — на 400 мест, которая строится по поручению губернатора Алексея Дюмина на региональные средства.

Министр отметила, что значимый вклад в повышение качества образования в школах сел и малых городов внесло создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За два предыдущих года создано 65 таких центров. Акцент сделан на предметы естественно-научного цикла (физику, химию, биологию, экологию, робототехнику и др.). В планах до конца 2024 года сформировать сеть из 110 «Точек роста».

Отдельное внимание уделяется повышению качества образования для детей с ОВЗ. Основная задача национального проекта — сформировать у них навыки для получения профессии. В учреждениях, где учатся дети с ОВЗ, обновляется материальная база для коррекционно-развивающих занятий и открытия новых направлений трудового обучения.

Большой блок в нацпроекте посвящен развитию системы дополнительного образования.

С 2016 года в Туле успешно работает детский технопарк «Кванториум». По поручению губернатора Алексея Дюмина на его базе создано три мобильных структурных подразделения. Это дало возможность заниматься по программам «Кванториума» более чем 3 тысячам детей, проживающих в сельской местности и малых городах области.

Три мобильных технопарка закуплено для учреждений профессионального образования. Детские технопарки создаются на базе школ и реализуют естественно-научные направления. В 2021 году школьный детский технопарк «Кванториум» создан на базе Гимназии № 18 в Алексине. В планах создать еще один в 2024 году в Туле.

В регионе развиваются образовательные проекты в IT-сфере. Открыто два IT-куба. В них дети изучают основы программирования на наиболее востребованных и популярных языках, разрабатывают приложения для смартфонов, получают навыки безопасной работы в Интернете и т. д. К 2024 году будет создано еще три таких учреждения.

Формируемая IT-инфраструктура позволяет школам внедрять единое пространство цифровой образовательной среды и предполагает использовать федеральную платформу цифрового образовательного контента и систему «Сферум» для видеоконференций и дистанционного взаимодействия учеников и педагогов.

В 2020 году была начата работа по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. По инициативе Губернатора Алексея Дюмина совместно с АО «МХК «ЕвроХим» в Новомосковске в следующем году откроют центр «Созвездие», который будет работать по стандартам «Сириуса».

В 2021 году на базе Тульского машиностроительного колледжа им. Н. Демидова» открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. Он объединил ресурсы региона для профориентации, ускоренной профессиональной подготовки всех категорий граждан по наиболее востребованным компетенциям, соответствующим стандартам Ворлдскиллс. Еще один такой центр планируется отрыть в 2024 году. В 2021 году на базе трех организаций среднего профессионального образования создано 12 современных мастерских, еще 42 появятся в ближайшие три года.