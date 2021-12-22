С Новым годом! Редакция Myslo и «Слободы» поздравляет читателей

Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Слобода»:

— Новый год — прекрасный повод вспомнить, что хорошего мы с вами успели сделать, сказать СПАСИБО тем, кто мотивировал и вдохновлял нас.

Спасибо активистам «Свободной Тулы», портальцам-старожилам Ярославу Муравскому и Станиславу Курскому — за поддержку наших публикаций и обращений к администрации Тулы по поводу ремонта улицы Металлургов и дублера проспекта Ленина, за их креативный видеоролик в поддержку озеленения города.

Я благодарна Светлане Шуваловой (она же Светлана Тульская) — за искреннюю любовь к городу, за неравнодушие и активную гражданскую позицию, как бы высокопарно это ни звучало. Светлана, Вы молодец! Ваше обращение к губернатору по поводу деревьев на проспекте реально сдвинуло с мертвой точки подход к озеленению в городе-герое, Вам (и вместе с Вами многим неравнодушным портальцам) удалось достучаться до губернатора!

Спасибо за профессиональную поддержку наших публикаций Светлане Гореловой, кандидату биологических наук, экологу, дендрологу, и супругам Переломовым — Леониду и Ирине, кандидатам биологических наук, экологам и многодетным родителям.

Респект и уважение — Ольге и Елене, известным на портале Myslo как ФсёБесит и Ягуська. Ягуська сажала вместе с нами все Аллеи Доброты, а ФсёБесит присоединилась к нашей акции впервые в 2021-м. Спасибо Владимиру (Колхозник) — он тоже не стал нарушать добрую традицию и приехал к Ледовому дворцу сажать шестую Аллею Доброты.

Спасибо всем пользователям портала и читателям газеты — за общение, поддержку и критику. За ваши комментарии — отдельное спасибо)))) Они иногда жесткие, а иногда смешные, но мы в редакции очень рады и гордимся, что вы нас читаете и активно комментируете все, что мы делаем.

Я желаю вам (и нам тоже), чтобы в 2022-м было больше поводов для радости, живого общения (пусть и с лопатами на Аллеях Доброты), новых интересных знакомств и ярких впечатлений. Будьте здоровы и счастливы!

Юлия Королева, шеф-редактор портала Myslo:

— Друзья! Спасибо вам, что весь год неизменно были с нами. Читали, благодарили, журили, рофлили и троллили. Это всё прекрасно!

Пусть главной эмоцией наступившего года для вас будет любовь. Для кого-то — новые восхитительные отношения или проверенные временем надежные чувства. Пусть это будет любовь к близким, к вашим замечательным детям. Кто-то заново откроет для себя интерес к своему делу, работе или хобби, которое занимает вас целиком. Пусть ваши приключения или обычные дела будут наполнены любовью к жизни, ко всему новому.

Любви, любви и еще раз любви! Такое у меня к вам предсказание, которое непременно сбудется. С Новым годом!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

— Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом, в каждую семью. Я желаю, чтобы ваш новый год был наполнен верой, надеждой и любовью. Желаю здоровья вам и вашим любимым людям, только положительных эмоций, верных друзей рядом, ярких встреч, мира, тепла в душе и немного волшебства — куда же без него))) Спасибо, что читаете нас, комментируете, бодрите и держите в тонусе! До встречи в новом, 2022-м!

Алексей Пирязев, фотограф:

— Поздравляю всех с наступившим Новым 2022 годом! Все мы очень много работали в уходящем году (как и во всех предыдущих), сильно устали, многое из рутины трудовых дней нам надоело и вызывает негативные эмоции. Так давайте наконец-то расслабимся, хорошо отдохнём, наберёмся сил и в Новом году будем больше уделять внимания себе, своему здоровью, проводить время на свежем воздухе в окружении близких и родных людей. Будем читать интересные книги, слушать разноплановую музыку, ходить в театры и кинотеатры, путешествовать по России и за её пределами. Будем любить :)!

Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:

— Есть ощущение, что последние два года атмосфера вокруг наполнялась удушливыми болотными газами. Так что в декабре уже фактически стало нечем дышать. При этом заболачивание происходило по всем фронтам. В мире, в стране, в бизнесе, личной жизни, сфере самореализации. Ковид только все подсветил. Не надо проходить «марафон желаний» Блиновский, чтобы уже осознать: так больше нельзя. Пора встать из-за стола, хряснуть кулаком в опостылевший оливье и сказать голосом Януковича: «Остановитесь!». Желаю нам всем в новом году вытащить себя за волосы, как барон Мюнхгаузен, из любимого болота. Вытащить, навалять себе пинков под зад и рвануть в светлое будущее. Иначе зачем это все было?! Туманность поздравления: 9 из 10. Завуалированность: 9,5 из 10. Кому надо, тот поймет.

Дмитрий Дзюбин, фотограф:

— Хочется поздравить наших читателей! Кто, как не они, критикуют нас, и, хочется надеяться, радуются нашим успехам. Всех с наступившим Новым годом! Желаю всем искренних улыбок и прекрасного настроения!

Сергей Стариков, корреспондент:

— Всех с Новым годом! Самое главное в жизни — это любимый человек, здоровье, свое и близких, достаток и душевное равновесие. Поэтому пусть у вас с этим будет всё в порядке.

А еще новогодние праздники хорошо подходят для перемен. Так что загадывайте желания, да побольше! Я в прошлый Новый год успел под бой курантов загадать сразу два. И одно из них сбылось! :)

Кристина Вернигорина, корреспондент:

— Друзья, с Новым годом! 2022-й будет точно лучше предыдущего! Ну, а как иначе? Самое время менять свою жизнь к лучшему. Не бойтесь перемен! Сделайте то, на что никак не могли решиться. Желаю вам побольше в жизни доброты, любви и чудес.

Леонид Почекин, вечерний редактор портала Myslo:

— Я желаю всем в новом 2022 году честных ответов на самые главные вопросы. Тем, кому хочется спокойствия и душевного тепла, желаю уютный дом и любимых людей, с которыми можно будет всё это разделить. Тем, кто не может усидеть на месте и готов мчаться навстречу приключениям — надежных и верных попутчиков. А тем, кто предпочитает идти по жизни один, желаю гармонии и конструктивного диалога с самим собой. Будьте здоровы и энергичны, чаще улыбайтесь и не переживайте из-за мелочей. Пусть Тигр оберегает вас от всех бед и невзгод! Никогда не бойтесь мечтать, пробовать и рисковать — дайте счастью шанс! И пусть всё хорошее обязательно сбудется!

Владимир Сундуков, SMM-редактор:

— Спасибо, что в это очень непростое для всех медиа время остаётесь с нами (если вы понимаете, о чем я). Надеюсь, у вас все хорошо. Провожаем грустное и встречаем новое с верой в лучшее. С 22 годом!).

Екатерина Белова, корреспондент:

— Желаю всем нам получать удовольствие от жизни, что бы ни происходило. Пусть люди вокруг будут добрыми и милыми сердцу, обстановка — здоровой и позитивной, события — радостными. А всё, что портит настроение, пусть идет лесом! А еще пусть наступивший год позволит исполниться всему, что вы намечтаете в новогоднюю ночь! С праздником!

Артем Жильцов, корреспондент:

— Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет: если ты толстый — заканчивается быстрее. Поэтому следите за здоровьем и больше улыбайтесь. С НГ, как говорится!

Алексей Герасимов, администратор:

— В преддверии праздников хочу пожелать всем без исключения сосайтникам новогодних чудес, маленьких и больших. К примеру, хейтер возьмет и 30 плюсов поставит вместо минусов. Не чудо ли? Может, чудесный флешмоб запустим и поставим плюсы всем комментариям под этим постом, а? В общем, желаю найти свой дзен, повесить гирлянду, если этого еще не сделали, и чудить! С Новым годом!

Лев Рычковский, начальник IT-отдела: — Для меня Новый год — это особое время. Это время, когда я подвожу итоги уходящего года: что было сделано, а что нет в уходящем году. И вот сейчас я прихожу к выводу, что мало чего я сделал в уходящем году! Мог бы больше, а не сделал! А почему не сделал? Да потому что лень, неохота, сложно себя заставить, «а вдруг не получится», «ой, это для меня слишком новое», боязнь ответственности… Дорогие портальцы! Пусть лень не будет для вас помехой, а жизненные сложности будут делать вас только сильнее! Я желаю вам не совершать моих ошибок!

Елена Адова, корректор:

— В Новом году я желаю дорогим читателям осуществления всех самых заветных желаний! Пусть в каждом доме будут происходить только радостные и счастливые события, пусть царят мир и любовь, пусть приумножится все достигнутое! Я искренне верю, что следующий год для всех будет непременно лучше, чем уходящий! Берегите себя и своих близких! Всем добра, тепла и позитива! С Новым 2022 годом! УРА!