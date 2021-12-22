С Новым годом! Редакция Myslo и «Слободы» поздравляет читателей
С Новым 2022-м!
Татьяна Алексеева, генеральный директор ООО «Слобода»:
— Новый год — прекрасный повод вспомнить, что хорошего мы с вами успели сделать, сказать СПАСИБО тем, кто мотивировал и вдохновлял нас.
Спасибо активистам «Свободной Тулы», портальцам-старожилам Ярославу Муравскому и Станиславу Курскому — за поддержку наших публикаций и обращений к администрации Тулы по поводу ремонта улицы Металлургов и дублера проспекта Ленина, за их креативный видеоролик в поддержку озеленения города.
Я благодарна Светлане Шуваловой (она же Светлана Тульская) — за искреннюю любовь к городу, за неравнодушие и активную гражданскую позицию, как бы высокопарно это ни звучало. Светлана, Вы молодец! Ваше обращение к губернатору по поводу деревьев на проспекте реально сдвинуло с мертвой точки подход к озеленению в городе-герое, Вам (и вместе с Вами многим неравнодушным портальцам) удалось достучаться до губернатора!
Спасибо за профессиональную поддержку наших публикаций Светлане Гореловой, кандидату биологических наук, экологу, дендрологу, и супругам Переломовым — Леониду и Ирине, кандидатам биологических наук, экологам и многодетным родителям.
Респект и уважение — Ольге и Елене, известным на портале Myslo как ФсёБесит и Ягуська. Ягуська сажала вместе с нами все Аллеи Доброты, а ФсёБесит присоединилась к нашей акции впервые в 2021-м. Спасибо Владимиру (Колхозник) — он тоже не стал нарушать добрую традицию и приехал к Ледовому дворцу сажать шестую Аллею Доброты.
Спасибо всем пользователям портала и читателям газеты — за общение, поддержку и критику. За ваши комментарии — отдельное спасибо)))) Они иногда жесткие, а иногда смешные, но мы в редакции очень рады и гордимся, что вы нас читаете и активно комментируете все, что мы делаем.
Я желаю вам (и нам тоже), чтобы в 2022-м было больше поводов для радости, живого общения (пусть и с лопатами на Аллеях Доброты), новых интересных знакомств и ярких впечатлений. Будьте здоровы и счастливы!
Юлия Королева, шеф-редактор портала Myslo:
Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:
— Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом, в каждую семью. Я желаю, чтобы ваш новый год был наполнен верой, надеждой и любовью. Желаю здоровья вам и вашим любимым людям, только положительных эмоций, верных друзей рядом, ярких встреч, мира, тепла в душе и немного волшебства — куда же без него))) Спасибо, что читаете нас, комментируете, бодрите и держите в тонусе! До встречи в новом, 2022-м!
Алексей Пирязев, фотограф:
— Поздравляю всех с наступившим Новым 2022 годом! Все мы очень много работали в уходящем году (как и во всех предыдущих), сильно устали, многое из рутины трудовых дней нам надоело и вызывает негативные эмоции. Так давайте наконец-то расслабимся, хорошо отдохнём, наберёмся сил и в Новом году будем больше уделять внимания себе, своему здоровью, проводить время на свежем воздухе в окружении близких и родных людей. Будем читать интересные книги, слушать разноплановую музыку, ходить в театры и кинотеатры, путешествовать по России и за её пределами. Будем любить :)!
Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:
— Есть ощущение, что последние два года атмосфера вокруг наполнялась удушливыми болотными газами. Так что в декабре уже фактически стало нечем дышать. При этом заболачивание происходило по всем фронтам. В мире, в стране, в бизнесе, личной жизни, сфере самореализации. Ковид только все подсветил. Не надо проходить «марафон желаний» Блиновский, чтобы уже осознать: так больше нельзя. Пора встать из-за стола, хряснуть кулаком в опостылевший оливье и сказать голосом Януковича: «Остановитесь!». Желаю нам всем в новом году вытащить себя за волосы, как барон Мюнхгаузен, из любимого болота. Вытащить, навалять себе пинков под зад и рвануть в светлое будущее. Иначе зачем это все было?!
Туманность поздравления: 9 из 10. Завуалированность: 9,5 из 10. Кому надо, тот поймет.
Дмитрий Дзюбин, фотограф:
— Хочется поздравить наших читателей! Кто, как не они, критикуют нас, и, хочется надеяться, радуются нашим успехам. Всех с наступившим Новым годом! Желаю всем искренних улыбок и прекрасного настроения!
Сергей Стариков, корреспондент:
Кристина Вернигорина, корреспондент:
— Друзья, с Новым годом! 2022-й будет точно лучше предыдущего! Ну, а как иначе? Самое время менять свою жизнь к лучшему. Не бойтесь перемен! Сделайте то, на что никак не могли решиться. Желаю вам побольше в жизни доброты, любви и чудес.
Леонид Почекин, вечерний редактор портала Myslo:
— Я желаю всем в новом 2022 году честных ответов на самые главные вопросы. Тем, кому хочется спокойствия и душевного тепла, желаю уютный дом и любимых людей, с которыми можно будет всё это разделить. Тем, кто не может усидеть на месте и готов мчаться навстречу приключениям — надежных и верных попутчиков. А тем, кто предпочитает идти по жизни один, желаю гармонии и конструктивного диалога с самим собой. Будьте здоровы и энергичны, чаще улыбайтесь и не переживайте из-за мелочей. Пусть Тигр оберегает вас от всех бед и невзгод! Никогда не бойтесь мечтать, пробовать и рисковать — дайте счастью шанс! И пусть всё хорошее обязательно сбудется!
Владимир Сундуков, SMM-редактор: