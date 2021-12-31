В январе в России стартует новый этап туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — сказала Догузова.

Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, рассказали в ведомстве.

По словам Догузовой, в следующем году также запланирован осенний этап программы, он начнется в октябре. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года.

Программа кешбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туры и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.