За авиационную обработку полей пестицидами Россельхознадзор оштрафовал фермера из Новомосковска

Глава КФХ этим летом распылил над своими полями препарат, который нельзя применять таким образом.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по результатам рассмотрения обращения граждан, проведена проверка в отношении ИП главы КФХ Манука Аветисяна из Новомосковска, который проводил обработку полей рапса пестицидами.

При рассмотрении представленных ИП главой КФХ Аветисяном документов установлено, что предприниматель нарушил правила применения пестицидов и агрохимикатов при проведении авиационной обработки посевов рапса. Для этих целей он использовал гербицид «Суховей, ВР».

«Гербицид «Суховей, ВР» не регламентирован Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов для обработки посевов авиационным способом. Данный факт является нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур допускается в случаях отсутствия возможности применения наземной техники. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

В ноябре 2021 года Управлением глава КФХ Аветисян оштрафован на 2000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что ИП глава КФХ Аветисян М.Ж. является одним из лидеров сельскохозяйственного производства в Тульской области. Основным направлением его работы является выращивание зерновых культур (пшеницы и рапса) и картофеля в Веневском районе и Новомосковске.

Напомним, другой фермер из Плавского района за сорную растительность на земельном участке был оштрафован ведомством на 400 тыс. рублей, но в суде снизил штраф до 200-т.