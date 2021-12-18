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За авиационную обработку полей пестицидами Россельхознадзор оштрафовал фермера из Новомосковска

За авиационную обработку полей пестицидами Россельхознадзор оштрафовал фермера из Новомосковска

Глава КФХ этим летом распылил над своими полями препарат, который нельзя применять таким образом.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по результатам рассмотрения обращения граждан, проведена проверка в отношении ИП главы КФХ Манука Аветисяна из Новомосковска, который проводил обработку полей рапса пестицидами.

При рассмотрении представленных ИП главой КФХ Аветисяном документов установлено, что предприниматель нарушил правила применения пестицидов и агрохимикатов при проведении авиационной обработки посевов рапса. Для этих целей он использовал гербицид «Суховей, ВР».

«Гербицид «Суховей, ВР» не регламентирован Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов для обработки посевов авиационным способом. Данный факт является нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур допускается в случаях отсутствия возможности применения наземной техники. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

В ноябре 2021 года Управлением  глава КФХ Аветисян оштрафован на 2000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что ИП глава КФХ Аветисян М.Ж. является одним из лидеров сельскохозяйственного производства в Тульской области. Основным направлением его работы является выращивание зерновых культур (пшеницы и рапса) и картофеля в Веневском районе и Новомосковске. 

Напомним, другой фермер из Плавского района за сорную растительность на земельном участке был оштрафован ведомством на 400 тыс. рублей, но в суде снизил штраф до 200-т.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:21 +1
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