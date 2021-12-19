В Туле стажёр обокрал магазин
Сейчас он задержан, в полиции проводится проверка.
В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов на улице Путейской. Мужчина сообщил, что из кассы похитили 3 000 рублей.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 22-летний стажёр-кассир.
В полиции по данному факту проводится проверка.
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