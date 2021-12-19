В Туле стажёр обокрал магазин

Сейчас он задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов на улице Путейской. Мужчина сообщил, что из кассы похитили 3 000 рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 22-летний стажёр-кассир.

В полиции по данному факту проводится проверка.