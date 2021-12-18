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Тульский аграрий заплатит крупный штраф за сорняки и деревья на земельном участке
Фото с сайта pixabay.com.

Тульский аграрий заплатит крупный штраф за сорняки и деревья на земельном участке

Предприниматель взял в аренду несколько десятков гектар для выпаса скота и заготовки сена, но работы не производил. За это ему и «прилетел» штраф.

В июне 2021 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Ника», арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 38,9 га, расположенного в Плавском районе Тульской области.

В результате проверки ведомства установлено, что ООО «Ника» не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. Земельный участок закочкарен, на всей площади покрыт сорной растительностью (пижма, полынь обыкновенная и др.) высотой до 1 м и древесно-кустарниковой растительностью (клен канадский) высотой свыше 2 м. Следов проведения работ, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, выпаса скота, сенокошения не обнаружено.

Управлением Россельхознадзора ООО «Ника» было оштрафовано на 400 000 рублей. Было выдано предписание для устранения выявленных нарушений земельного законодательства РФ.

Не согласившись с постановлением Управления Россельхознадзора, ООО «Ника» обратилось в Плавский районный суд Тульской области с заявлением об его отмене.

В сентябре 2021 года решением Плавского районного суда Тульской области жалоба ООО «Ника» частично удовлетворена, с учетом положений ст. 4.1 КоАП РФ штраф снижен до 200 000 рублей.

Не согласившись с решением Плавского районного суда Тульской области ООО «Ника» обратилось в Тульский областной суд с апелляционной жалобой.

В декабре 2021 года в Управление Россельхознадзора поступило решение Тульского областного суда о том, что постановление Управления Россельхознадзора и решение Плавского районного суда Тульской области признаны законными и оставлены без изменений, а жалоба ООО «Ника» ­– без удовлетворения.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:15 −1
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