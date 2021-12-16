На Московском вокзале Тулы появился новый памятник и пожарный поезд

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Открытие памятника героям-огнеборцам приурочено к 100-летию создания ведомственной военизированной и пожарной охраны на железнодорожном транспорте.

В мероприятии приняли участие замгубернатора Тульской области Сергей Егоров, начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов, а также представители других структур и силовых ведомств.

Сергей Егоров поздравил работников и ветеранов ведомственной охраны железнодорожного транспорта с профессиональным праздником и открытием музейного комплекса:

— На ведомственную охрану возложены ключевые задачи по защите объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечению сохранности перевозимого груза, пожарной безопасности железнодорожного транспорта. Высокий профессионализм, хорошая техническая оснащенность, преданный подход к делу всех сотрудников — залог надежной работы в непростое время. Желаю всем благополучия, мира, крепкого здоровья, большого личного счастья и новых профессиональных успехов на благо страны!

В состав музейной экспозиции входят пожарный поезд, состоящий из вагона-гаража, вагона-насосной станции, маневрового тепловоза и пожарного автомобиля и скульптура пожарного со спасенным ребенком на руках.

Тульские спасатели смогли принять непосредственное участие в создании уникального памятника, передав его создателям пожарный автомобиль «ЗИЛ-130 АЦ-40». Машина размещена на постаменте в вагоне-гараже пожарного поезда.