Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Арбитр матча ЦСКА – «Арсенал» ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей
К такому выводу после детального разбирательства пришли члены Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Тульский «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 42-й минуте матча. Комиссия пришла к выводу, что решение судьи было ошибочным.
Эксперты посчитали, что «армеец» Марио Фернандес допустил контакт с ногой игрока «Арсенала» Зурико Давиташвили уже после того, как тот нанес удар по воротам. По мнению большинства членов комиссии, судья должен был назначить 11-метровый удар. В итоге матч завершился со счётом 2:0 в пользу москвичей.
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