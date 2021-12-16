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В Алексине водитель «семёрки» врезался в учебный автомобиль и скрылся с места ДТП
Фото: vk.com/alexin_gossip

В Алексине водитель «семёрки» врезался в учебный автомобиль и скрылся с места ДТП

По словам второго участника аварии, всё произошло днём 16 декабря.

В сообществе «Алексин. Слухи» опубликован пост с просьбой помочь найти очевидцев ДТП. По словам автора, в четверг, 16 декабря, ВАЗ-2107 врезался в Renault Logan, принадлежащий местной автошколе. После этого водитель отечественной легковушки скрылся с места аварии.

В комментариях пользователи сообщили, что мужчина причастен к ещё одному ДТП, произошедшему несколькими часами ранее: на одной из улиц райцентра «ВАЗ» «притёр» другой автомобиль и уехал. Алексинцы предполагают, что водитель «семёрки» был пьян.

Если вы что-либо знаете об этих инцидентах, звоните по телефону 8 (926) 571−71−71.

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