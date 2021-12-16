В Алексине водитель «семёрки» врезался в учебный автомобиль и скрылся с места ДТП

Фото: vk.com/alexin_gossip

В сообществе «Алексин. Слухи» опубликован пост с просьбой помочь найти очевидцев ДТП. По словам автора, в четверг, 16 декабря, ВАЗ-2107 врезался в Renault Logan, принадлежащий местной автошколе. После этого водитель отечественной легковушки скрылся с места аварии.

В комментариях пользователи сообщили, что мужчина причастен к ещё одному ДТП, произошедшему несколькими часами ранее: на одной из улиц райцентра «ВАЗ» «притёр» другой автомобиль и уехал. Алексинцы предполагают, что водитель «семёрки» был пьян.