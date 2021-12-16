Без массовых гуляний: как Тула отметит Новый год?

Массовых мероприятий на площади Ленина, как и в прошлом году, из-за коронавируса не будет. Что ждет туляков?

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на брифинге рассказала, как в регионе пройдут новогодние праздники.

Так, с 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на территории Тульской области запланировано более 1300 мероприятий, из них более 1200 в очном формате, остальные — в виртуальном.

Юные туляки посетят новогодние Губернаторские елки в театрах, цирке. Подарком от губернатора Алексея Дюмина станет мюзикл «Руслан и Людмила». Это ледовое шоу известной фигуристки Татьяны Навки.

Новогодние мероприятия пройдут и в музеях региона.

Заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман рассказала, как Новый год отметят в областной столице. 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия.

Концепция празднования разработана в этом стиле:

Массовых мероприятий на площади Ленина, как и в прошлом году, не будет.

В новогоднюю ночь на большом экране покажут видеотрансляцию поздравления президента Владимира Путина, затем прогремит фейерверк. На площади также будут работать мультимедийные экраны с трансляцией музыкальных клипов.