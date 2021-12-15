Викторина для вакцинированных туляков: кто получит ещё один автомобиль
Очередной этап розыгрыша призов состоялся 15 декабря. Публикуем номера победителей.
В Туле состоялся третий розыгрыш призов среди вакцинированных жителей региона. Были разыграны трое смарт-часов, три смартфона, телевизор и внедорожник Haval Jolion.
Ранее был разыгран ещё один автомобиль и квартира. В этот раз номера сертификатов победителей снова определил генератор случайных чисел. На сайте викторины зарегистрировались уже 115 тысяч человек. В третьем этапе призы распределились так.
Смарт-часы:
9170-0000-5362-2907,
1000-0077-1355-7614,
9710-0000-0657-7995,
Смартфоны:
9710-0000-1503-8250,
1000-1594-0220-9396,
9710-0000-2076-8821.
Телевизор:
1000-1884-6209-7819.
Автомобиль Haval Jolion:
9710-0000-3447-2137.
Принять участие в викторине могут жители Тульской области старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.
Для повторного участия в викторине не нужно регистрироваться на сайте второй раз - все номера автоматически переходят в следующий этап. Если Вы получили сертификат о вакцинации недавно, зарегистрируйтесь на сайте иммунитет71.рф прямо сейчас.