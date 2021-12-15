Викторина для вакцинированных туляков: кто получит ещё один автомобиль

В Туле состоялся третий розыгрыш призов среди вакцинированных жителей региона. Были разыграны трое смарт-часов, три смартфона, телевизор и внедорожник Haval Jolion.

Ранее был разыгран ещё один автомобиль и квартира. В этот раз номера сертификатов победителей снова определил генератор случайных чисел. На сайте викторины зарегистрировались уже 115 тысяч человек. В третьем этапе призы распределились так.

Смарт-часы:

9170-0000-5362-2907,

1000-0077-1355-7614,

9710-0000-0657-7995,

Смартфоны:

9710-0000-1503-8250,

1000-1594-0220-9396,

9710-0000-2076-8821.

Телевизор:

1000-1884-6209-7819.

Автомобиль Haval Jolion:

9710-0000-3447-2137.

Принять участие в викторине могут жители Тульской области старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Для повторного участия в викторине не нужно регистрироваться на сайте второй раз - все номера автоматически переходят в следующий этап. Если Вы получили сертификат о вакцинации недавно, зарегистрируйтесь на сайте иммунитет71.рф прямо сейчас.