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Викторина «Иммунитет +»: тулячка получила главный приз – квартиру
Фото: op71.ru

Викторина «Иммунитет +»: тулячка получила главный приз – квартиру

Очередной розыгрыш призов среди вакцинированных состоится 15 декабря.

В Общественной палате Тульской области вручили призы победителям второго этапа розыгрыша викторины «Иммунитет +». Всего победителей 10, призы уже получили пятеро из них. Им вручили смарт-часы, смартфон, телевизор, сертификат на покупку бытовой техники. Главным призом викторины стала квартира в микрорайоне «Северная Мыза». Она досталась тулячке Елизавете.

– Мы живем в небольшой двухкомнатной квартире втроем: я, муж и дочка. Дочери Лилии 18 лет, она учится, в скором времени ей нужно будет отдельное жилье. И мы думали оформить ипотеку и приобрести квартиру для нее. Когда мне позвонили из Общественной палаты и сообщили о призе, я не поверила, а потом открыла результаты викторины и убедилась, что это правда. Но, тем не менее, до сих пор не верится, – сказала победительница. 

Своими впечатлениями поделились и другие победители викторины «Иммунитет +».

– Смотрели розыгрыш в прямом эфире и увидели, что совпали последние четыре цифры сертификата, которые я помнила наизусть. Стали сравнивать номер дальше, оказалось – наш. Это прекрасный подарок к Новому году для нашей семьи, телевизор займет свое место в зале. Мы еще летом собирались поменять наш телевизор на новый, но так и не купили. А теперь такая радость, – прокомментировала тулячка Екатерина.

– Я выиграла сертификат на приобретение бытовой техники. Пока еще не решили, что будем покупать. Участвовать в викторине предложила мама, вся семья сделала прививки и зарегистрировалась на сайте, но выиграла только я, – рассказала Ольга из Щекино.

– Выиграл смарт-часы, этот гаджет для меня очень актуален, потому что свои обыкновенные часы я недавно сломал. В викторине зарегистрировался, когда узнал про этот розыгрыш. Просто оставил свои данные на сайте и забыл об этом, а потом случайно узнал в новостях, что опубликованы результаты. Посмотрел и увидел себя в числе победителей,– отметил студент ТулГУ Антон.

Участвовать в розыгрыше призов может каждый житель Тульской области, сделавший прививку от коронавируса. Для повторного участия в викторине не нужно снова регистрироваться на сайте – ранее зарегистрированные номера сертификатов автоматически переходят в следующий этап. Если вы получили сертификат о вакцинации недавно – регистрируйтесь на сайте иммунитет71.рф.

Проверить свой номер в списке можно на сайте в разделе «Участники». Обращаем ваше внимание на то, что для корректного отображения необходимо вводить номер сертификата с дефисами. Пример: 1111−1111−1111−1111.

Следующий розыгрыш состоится 15 декабря. Полный список призов появится на сайте викторины за два дня до прямого эфира.

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