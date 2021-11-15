Викторина для вакцинированных туляков: кому достался новенький автомобиль?
Состоялся первый розыгрыш ценных призов среди жителей Тульской области, прошедших вакцинацию от COVID-19.
В понедельник, 15 ноября, в прямом эфире были разыграны первые 10 призов – три сертификата на покупку бытовой техники номиналом 20 тысяч рублей каждый, трое смарт-часов, три телевизора, три смартфона и один автомобиль Haval.
Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Итак, счастливчиками стали обладатели сертификатов о вакцинации со следующими номерами:
Сертификаты на 20 тысяч на бытовую технику:
9710-0000-1560-8038,
9770-0000-3547-0695,
9770-0000-2980-4833,
Смарт-часы:
9710-0000-2606-4404,
9710-0000-3262-9159,
9710-0000-2541-8260,
Телевизоры:
9710-0000-5562-5139,
9710-0000-2224-1895,
1000-0873-1761-4395,
Смартфоны:
1000-1348-0429-0745,
1000-1500-3425-2396,
1000-1780-8214-7503,
Автомобиль Haval:
1000-0322-5437-8670.
Посмотреть запись прямого эфира розыгрыша можно здесь. Следующий розыгрыш призов состоится 1 декабря. О том, как принять участие в викторине, читайте тут.