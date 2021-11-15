Викторина для вакцинированных туляков: кому достался новенький автомобиль?

Кадр из видеотрансляции телеканала «Первый Тульский».

Состоялся первый розыгрыш ценных призов среди жителей Тульской области, прошедших вакцинацию от COVID-19.

В понедельник, 15 ноября, в прямом эфире были разыграны первые 10 призов – три сертификата на покупку бытовой техники номиналом 20 тысяч рублей каждый, трое смарт-часов, три телевизора, три смартфона и один автомобиль Haval.

Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Итак, счастливчиками стали обладатели сертификатов о вакцинации со следующими номерами:

Сертификаты на 20 тысяч на бытовую технику:

9710-0000-1560-8038,

9770-0000-3547-0695,

9770-0000-2980-4833,

Смарт-часы:

9710-0000-2606-4404,

9710-0000-3262-9159,

9710-0000-2541-8260,

Телевизоры:

9710-0000-5562-5139,

9710-0000-2224-1895,

1000-0873-1761-4395,

Смартфоны:

1000-1348-0429-0745,

1000-1500-3425-2396,

1000-1780-8214-7503,

Автомобиль Haval:

1000-0322-5437-8670.

Посмотреть запись прямого эфира розыгрыша можно здесь. Следующий розыгрыш призов состоится 1 декабря. О том, как принять участие в викторине, читайте тут.