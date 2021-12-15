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Скандал с тараканом в супе: полиция Тулы выясняет, кто слил в сеть телефонный разговор директора школы

Скандал с тараканом в супе: полиция Тулы выясняет, кто слил в сеть телефонный разговор директора школы

В УМВД России по Тульской области прокомментировали ситуацию, произошедшую сегодня днем в зареченском ЦО №31.

13 декабря в отдел полиции «Зареченский» поступило сообщение от представителя администрации Центра образования №31 Тулы, что в интернет неизвестными лицами была выложена аудиозапись служебного телефонного разговора директора школы. Данное обращение зарегистрировано в установленном законом порядке.

Напомним содержание служебного разговора:

«Да, Наташ, да… Ну при чем тут, кто подходил, кто не подходил… Такая же история, как с яблоком… Какая-то сука выложила эту фотку. Но это яблоко они сфотографировали дома на столе со скатертью. А это сфотографировано на школьной парте. Ну, соответственно, ждите, сегодня-завтра будет проверка», – говорит в записи женский голос.

Разговор этот случился не просто так, а после публикации в сети фото из школьной столовой с тараканом в тарелке. После этого разразился настоящий скандал, но главным героем его стали не работники кухни, а учительница начальных классов, которая якобы все это и слила в интернет. Хотя на самом деле инициаторами публикаций были возмущенные родители учеников школы. 

«Сегодня, 15 декабря, в учебное заведение прибыл сотрудник полиции в согласованное с администрацией время для вручения преподавателю учебного заведения уведомления о необходимости ее прибытия в отдел полиции «Зареченский» с целью получения объяснения», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Однако во время визита полицейского педагог пожаловалась на ухудшение состояние здоровья, в связи с чем вручение уведомления перенесено на более поздний срок. Проверка продолжается.

Учителю, кстати, в итоге потребовалась помощь медиков, на машине скорой помощи она была доставлена в больницу.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:43 +1
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