Скандал с тараканом в супе: полиция Тулы выясняет, кто слил в сеть телефонный разговор директора школы
В УМВД России по Тульской области прокомментировали ситуацию, произошедшую сегодня днем в зареченском ЦО №31.
13 декабря в отдел полиции «Зареченский» поступило сообщение от представителя администрации Центра образования №31 Тулы, что в интернет неизвестными лицами была выложена аудиозапись служебного телефонного разговора директора школы. Данное обращение зарегистрировано в установленном законом порядке.
Напомним содержание служебного разговора:
«Да, Наташ, да… Ну при чем тут, кто подходил, кто не подходил… Такая же история, как с яблоком… Какая-то сука выложила эту фотку. Но это яблоко они сфотографировали дома на столе со скатертью. А это сфотографировано на школьной парте. Ну, соответственно, ждите, сегодня-завтра будет проверка», – говорит в записи женский голос.
Разговор этот случился не просто так, а после публикации в сети фото из школьной столовой с тараканом в тарелке. После этого разразился настоящий скандал, но главным героем его стали не работники кухни, а учительница начальных классов, которая якобы все это и слила в интернет. Хотя на самом деле инициаторами публикаций были возмущенные родители учеников школы.
«Сегодня, 15 декабря, в учебное заведение прибыл сотрудник полиции в согласованное с администрацией время для вручения преподавателю учебного заведения уведомления о необходимости ее прибытия в отдел полиции «Зареченский» с целью получения объяснения», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Однако во время визита полицейского педагог пожаловалась на ухудшение состояние здоровья, в связи с чем вручение уведомления перенесено на более поздний срок. Проверка продолжается.
Учителю, кстати, в итоге потребовалась помощь медиков, на машине скорой помощи она была доставлена в больницу.