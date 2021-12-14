Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 235 случаев коронавируса, 218 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 316 жителей региона, 62 787 вылечились, 4054 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 13:15, 23 334 0
сегодня, в 10:35, 146 1286 -18
вчера, в 12:20, 9 1600 -1
вчера, в 11:57, 22 2964 2
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