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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 235 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 235 случаев коронавируса, 218 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 316 жителей региона, 62 787 вылечились, 4054 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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