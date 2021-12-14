Самой культурной улицей Тульской области стала Октябрьская

Фото из архива Myslo.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник провел совещание рабочей группы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). С участием глав районов обсудили итоги работы.

В этом году было отремонтировано 36 дорог общей протяженностью 136 километров, в том числе 17 участков местных дорог в Туле, Новомосковске, Алексине, Веневском, Дубенском, Киреевском, Узловском, Щекинском районах.

Родион Дудник - Успешная реализация нацпроекта в Тульской области отмечена на федеральном уровне. За достижение наилучших показателей нацпроекта заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил памятный диплом Губернатору Алексею Дюмину. Каждая дорога, каждая улица отличаются друг от друга и имеют особое значение для жителей. По итогам года министерство подготовило топ дорожных объектов нацпроекта.

Главы муниципалитетов были отмечены специальными знаками за качественную реализацию нацпроекта.

«Самой культурной улицей» названа улица Октябрьская в Туле. Она ведет в исторический центр города. Кроме того, на ней расположены музеи оружия, Демидовых, тульского пряника и экзотариум.

«Самая экологичная улица» — улица Березовая в Новомосковске. Она примыкает к парку, где берет свой исток река Дон. После завершения работ на улице высадили новые деревья. Зеленые насаждения появились и на ряде других улиц, отремонтированных в Новомосковске по БКД.

В Алексине ремонт прошел на «Самой памятной улице» — Радбужской. По ней жители города могут подъехать к мемориалу «Алексинцам — участникам локальных войн».

«Самой спортивной улицей» стала улица Стрешнева в Веневе. На ней располагаются физкультурно-оздоровительный комплекс, парк культуры и отдыха им. Стихарева и стадион.

«Самая социальная улица» — улица Молодежная в селе Протасово Дубенского района. Она проходит через центр села и ведет к школе.

В Киреевске была отремонтирована «Самая патриотичная улица» — улица Набережная. На ней расположен отдел Военного комиссариата, откуда осуществляется призыв в ряды вооруженных сил.

«Самой перспективной улицей» стала улица 14 декабря в Узловой. Это одна из центральных магистралей города. На ней размещается здание дворца культуры, которое в прошлом году при содействии губернатора Алексея Дюмина было передано городу.

В Щекино ремонт прошел на «Самой народной улице» — Советской. О ремонте участка давно просили жители города, в том числе студенты колледжа, который находится на этой улице.

«Самый масштабный проект» реализован ГУ ТО «Тулаавтодор». Учреждение отремонтировало практически все дороги нацпроекта.